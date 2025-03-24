國家住都第3季5都更案公告 招商金額達195億元

國家住都中心綜合業務部副主任洪雙臨針對五大案進行簡報。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕公辦都更邁大步，國家住宅及都市更新中心今發布第三、四季要公開招商的五大都更案，全數坐落台北市，且都在捷運站周邊，合計更新基地面積達6688.27坪，預估招商金額可達195億元。

住都中心指出，預計招商的五大案與招商金額包括中山長春案、招商金額約47億元，南京龍江站、約31億元，台電後山埤案、約68億元，信義雅祥案、約29億元，以及中正永昌案、約20億元。

請繼續往下閱讀...

住都中心董事長花敬群表示，中心成立6年多，已完成招商14案，累積招商金額898億元，今年第三、四季將在北市推出5大案，預估招商金額195億元，不論招商個案數、招商金額都是成立以來年度最多，倘若五大案都順利招商成功，今年累積招商金額可望突破1千億元。

他指出，住都中心能夠獲得私地主信任，主因是住都只有「一本帳」，不像民間都更案，可能出現個別磋商，甚至暗盤的情形，此外，住都中心對於出資者來說，最大的誘因是出面整合好私地主，可降低其中變異風險。

花敬群指出，未來住都中心都更案的重點不在只是集中在雙北市，明年希望高雄市、新竹縣，甚至還有花蓮地震災後重建案。

明年高雄、新竹縣、花蓮都有都更案招商

此外，住都中心目前還有27案正在整合，預計4年內會陸續推出，其中最大案就是住都中心辦公室現址，基地約1.2公頃，招商金額將近200億元，未來將規劃商場、辦公室與住宅等複合式都更案，將是住都中心最大的一個都更案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法