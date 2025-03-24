5月COMPUTEX登場 輝達黃仁勳、高通艾蒙擔任Keynote講者

高通總裁暨執行長Cristiano Amon。（外貿協會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）主題演講邀請美國高通公司（Qualcomm Incorporated）總裁暨執行長Cristiano Amon（艾蒙）擔任講者，分享AI如何徹底改變裝置體驗，活動將在5月19日下午2點在南港展覽館2館7樓舉行。

首場主題演講則由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任講者，解析AI與高速運算的突破性發展。

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外貿協會表示，高通作為新時代技術的領導者，引領各產業的創新發展，隨著智慧型手機、PC、汽車及其他裝置變得越來越具互動性和個人化，邊緣AI幾乎影響著所有產業。

外貿協會續指，高通在邊緣AI領域制定領先且具差異化的產品藍圖及加速5G普及應用，也持續拓展事業版圖並多元化發展至汽車、運算、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、網路與工業等產業。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將在5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1400家廠商、使用約4800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積。

這次COMPUTEX聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。

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