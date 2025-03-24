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注意！北市清查房屋稅及地價稅籍 變更土地務必申報

2025/03/24 14:55

北市稅捐處指出，土地若適用自用住宅用地稅率、特別事業用地稅率或符合減免地價稅，民眾須於當年9月22日前提出申請，經核准後即可適用特別稅率或減免。（示意圖，591新建案提供）北市稅捐處指出，土地若適用自用住宅用地稅率、特別事業用地稅率或符合減免地價稅，民眾須於當年9月22日前提出申請，經核准後即可適用特別稅率或減免。（示意圖，591新建案提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕為落實地價稅稅籍的正確性，台北市稅捐處即日起至9月30日止，辦理114年度地價稅稅籍及使用情形釐正作業，包括自用住宅用地、停車場用地、公共設施保留地、減免稅地及農業用地，除運用機關資料審核土地使用情形，必要時將派員現場勘查實際使用情形，提醒民眾若有變更土地，務必記得於30日內提出申報。

北市稅捐處表示，土地若適用自用住宅用地稅率2‰、特別事業用地稅率10‰或符合減免地價稅，民眾須於當年9月22日前提出申請，經核准後即可適用特別稅率或減免。另外，該土地使用情形若有變更，或適用租稅優惠的原因消滅，例如將戶籍遷出或改供出租、營業使用等，請記得在30日內向土地所在地該處所屬分處申報。

稅捐處舉例，民眾所有台北市土地原核准按自用住宅用地稅率課徵，113年地價稅額2千元，若自113年10月1日起將戶籍遷出後無人設立戶籍，已不符合自用住宅用地規定，應自次年起恢復按一般用地稅率10‰課徵地價稅，稅額將會變更為1萬元。

稅捐處提醒，民眾若將閒置合法的房屋提供作包租代管社會住宅，或將房子租給符合租金補貼資格如低收入戶、中低收入戶、身心障礙者等，經認定為公益出租人，此類公益性出租的地價稅，適用相當於自用住宅用地優惠稅率2‰，地價稅不會增加；後續如租約到期或提前解約收回自用時，則須重新提出申請，才能享有自用住宅用地優惠稅率。

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