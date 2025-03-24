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高雄市國賓飯店危老重建開發案 今通過環評大會審查

2025/03/24 14:52

高雄市國賓飯店危老重建開發案今通過環評大會審查。（讀者提供）高雄市國賓飯店危老重建開發案今通過環評大會審查。（讀者提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市國賓飯店危老重建開發案今二度提送環評大會，歷經1個半小時討論，決議通過環境影響評估審查，仍請開發單位補充五項資料說明，提供開挖施工期間環境監測、營運期間交通尖峰時段疊加效應等，以符合地方期待。

市長陳其邁今受訪表示，開發案經過第三方鑑定符合危老改建標準，市府尊重公正單位專業評估，開發案也必須經過交通、環境影響評估，市府尊重專業審查，也會嚴格把關。

開發案規劃於愛河岸新建58層、52層2棟建築，規劃興建商場、餐廳及住宅，歷經三次環評初審會通過，今二度提送環評大會審查，環評委員經綜合考量，就生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響程度及範圍，經專業判斷，認定環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，無須進行第二階段環境影響評估，決議通過環境影響評估審查。

不過，環評委員仍請開發單位補充五項資料說明，包括開挖施工期間環境監測、施工期間地質風險管理及因應對策、營運期間交通尖峰時段疊加效應、適當減少汽車停車格位以增加機車停車格位、注意電動充電樁預留管線用電容量。

環評會決議，建築物已做適當排水設計，四周已鋪設雨水排水設施，並於筏基設置雨水回收設施供綠地澆灌，達到水資源回收有效利用，也可有效減少地表逕流量，不致對基地附近雨水排水系統造成不良影響，且非為有資源生產或具獨特環境特性區域，對環境資源或環境特性無顯著不利影響。

此外，依開發行為環境影響評估作業準則，針對開發前後物理及化學環境、生態環境、景觀遊憩、社會經濟、交通運輸、文化等環境因子評估，並依據結果研擬環境保護對策，如設置圍籬及防溢座、進行工地管理、保持工區整潔、規劃土方運送路線、進行環境監測等，評估無使當地環境顯著逾越品質標準或超過當地環境涵容能力情況。

開發案規劃興建餐廳、店鋪及住宅，營運後並無產生危害性化學物質，對於民眾健康或安全，無顯著不利影響；基地現勘植物生態貧乏且無野生生物棲息環境，也非野生動物保護區或野生動物重要棲息環境，對保育類或珍貴稀有動植物棲息生存，無顯著不利影響。

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