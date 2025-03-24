AI熱戰！黃仁勳忙GTC 蘇姿丰PO四張照片曝行蹤

蘇姿丰前往北京參加AMD舉辦的「Advancing AI」峰會。（圖取自蘇姿丰X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達3 月 17 日至21 日在美國加州聖荷西舉行年度 GTC 大會，執行長黃仁勳的主題演講掀起高潮，外界好奇輝達競爭對手AMD正在忙什麼？AMD執行長蘇姿丰今（24日）在社群平台PO出4張照片曝行蹤，原來蘇姿丰前往北京參加AMD舉辦的「Advancing AI」峰會。

黃仁勳（左3）在輝達GTC大會期間與台灣供應鏈夥伴餐敘，華碩董事長施崇棠（左4）等台灣科技公司高層出席。（華碩提供，中央社）

輝達執行長黃仁勳於台北時間3月19日凌晨在GTC技術大會主題演講指出，現在是加速運算的臨界點，發表新一代GPU Blackwell Ultra及AI伺服器GB300，並形容今年GTC是「AI的超級盃」。

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黃仁勳每次演講時，其背板都會受到極大關注，此次他也秀出供應鏈夥伴及客戶的Logo，其中台積電（2330）Logo就在黃仁勳身後的醒目位置，而這次台積電被列入特別贊助商（ALaCarte）名單。

有趣的是，輝達今年首度將夜市文化引進GTC大會，來自台灣、日本、越南、菲律賓等東南亞的街頭小吃香氣四溢。同時在GTC第一輪活動結束後，輝達也於幫地時間19日舉行「輝達台灣之夜」晚宴，邀請台灣供應鏈夥伴用餐，席開21桌，宴請華碩董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉等台灣供應鏈夥伴。

AMD在北京舉辦「Advancing AI」峰會。（圖取自蘇姿丰X帳號）

正當輝達舉行GTC大會之際，外界好奇競爭對手AMD如何回應？AMD執行長蘇姿丰今（24日）在社群平台PO出4張照片曝行蹤，原來蘇姿丰前往北京參加AMD舉辦的「Advancing AI」峰會。

AMD在北京舉辦「Advancing AI」峰會，蘇姿丰與夥伴合影。（圖取自蘇姿丰X帳號）

蘇姿丰說，在北京舉行的 Advancing AI 活動中，與客戶和合作夥伴一起度過美好的一週，展示 AI PC 的實際應用，並會晤中國AMD團隊。

AMD「Advancing AI」峰會。（圖取自蘇姿丰X帳號）

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