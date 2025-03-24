真的來了！超微在台南設辦公室 進駐沙崙

超微（AMD）進駐台南在沙崙設置辦公室，今天熱鬧揭幕。（台南市政府提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全球第二大微處理器廠商超微半導體公司（AMD）進駐台南，在沙崙智慧綠能科學城設置辦公室，今天熱鬧揭幕，市長黃偉哲表示，這是AI智慧產業重要里程碑。

揭幕儀式由AMD台灣分公司總經理陳民皓主持，群創董事長洪進揚、成大資訊學院長吳士駿，以及黃偉哲等都受邀出席。

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黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐臺南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，成功拓展營運版圖，也是國內AI人工智慧產業發展重要里程碑。

黃偉哲指出，台南已成為半導體S廊帶的核心，AMD在沙崙成立研發據點，更揭示了AI發展的重要進程，未來願景可期。

黃偉哲也提到，台南是半導體先進製程最密集的地帶，早在總統賴清德於台南市長任內就已積極佈局。

協調南科管理局、經濟部等相關單位，將水電穩定、綠電供應這2大因素當作基礎建設重點，成功促成台積電根留台灣、進駐南科，加上前總統蔡英文「5加2產業創新方案，透過系統性的整合既有的產業創新，帶動總體結構轉型，奠定「南部科技廊道」的重要基石。

黃偉哲強調，去年6月行政院長卓榮泰擇定於沙崙智慧綠能科學城成立台灣第一處「人工智慧產業專區」，今年1月行政院會通過「大南方新矽谷推動方案」，以沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶。

台南位於高科技S廊帶核心，擁有全國最豐沛的綠電、國網中心穩定的南部骨幹網路，以及南部最密集的晶片人才培育聚落，將引領台灣成為「人工智慧之島」。

全球第二大微處理器廠商超微半導體公司（AMD）進駐台南，在沙崙智慧綠能科學城設置辦公室。（台南市政府提供）

黃偉哲說，台南沙崙未來算力、人力、產力是發展的關鍵，目前不僅有中研院、工研院、國研院進駐，周邊台糖智慧綠能循環住宅園區、K12雙語學校、即將完工的三井OUTLET二期。

加上未來發展的沙崙醫療服務與創新園區、生態科學園區等，完善的生活機能與未來發展性，黃偉哲認為能夠吸引更多相關周邊產業進駐，共同帶動台南經濟發展。

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