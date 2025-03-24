美經濟衰退被誇大！大摩揭關鍵數據尚未出現（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期一些數據顯現，讓投資者對美國經濟衰退感到恐慌，不過，摩根士丹利認為，經濟衰退的恐慌被誇大了，真正的經濟放緩尚未完全顯現，如移民政策巨大的不確定性還未到來，因有意義的放緩可能要再過1個季度才會出現，建議投資者應關注硬數據尤其是非農就業數據。

外媒報導，上週聯準會公佈最新的利率決議，其中點陣圖基本上符合其美國經濟學家對成長放緩和通膨走強的預期。摩根士丹利認為市場對美國經濟放緩的判斷是正確的，但是理由可能有誤，真正的經濟放緩尚未在硬數據中完全顯現。

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大摩指出，美國經濟將放緩目前只是處於一段低迷期，巨大的不確定性還沒到來，而投資人應該專注於硬數據而非軟數據。在經濟金融領域，硬數據是可量化、客觀的經濟指標，軟數據是難以量化的主觀訊息，如消費者信心、市場情緒等。而近期硬數據例如工業生產指數、零售銷售和非農業數據顯示美國經濟暫時未到衰退的地步。

摩根士丹利表示表示，1月的零售銷售數據嚇壞了許多投資者，但上週2月的數據顯示，這種擔憂被誇大了，因有意義的放緩可能要再過1個季度才會出現，我們將比平常更密切關注非農就業數據。

大摩進一步指出，今年年初關稅、財政、移民和放鬆管制4個政策槓桿，正在塑造市場對經濟的看法。

而關稅和財政相關的消息表明，近期風險越來越偏向下，關稅出台得更快，範圍更廣，4月2日現在是關注的焦點。財政政策不再是先前認為的中性因素，因為一些支出被暫停以及裁員的蔓延，這意味著財政政策現在是緊縮的。

值得注意的是過去幾週，其他兩項政策沒有帶來任何新訊息，但大摩仍然認為移民對經濟是１個被低估的因素，而且市場大大高估了放鬆管制的可能速度及其推動成長的能力。

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