美債殖利率4％不保！華爾街警告不要與「新規矩」作對

美債「新規矩」不要與貝森特作對！華爾街警告殖利率4%不保（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債市場正從「別對抗聯準會」演變為「別與財政部作對」，債市上已經出現了所謂的"貝森特看跌期權"概念，專家認為，由於市場正在逐漸形成共識，這屆政府將以某種方式降低10年期公債殖利率，華爾街籲不要與貝森特作對，並紛紛下調年終殖利率目標，法國興業銀行更下修至3.75%。

外媒報導，美國財政部長貝森特壓低美債殖利率的「執念」，使得債券交易員們將注意力從聯準會轉向財政部，並在債市創造了"貝森特看跌期權"效應。

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貝森特近期在演講、訪談中一再強調推低，並維持低10年美債殖利率的決心，一反政府官員通常的模糊表態。

BNP Paribas SA美國利率策略主管Guneet Dhingra表示，債券市場過去常說別對抗聯準會，現在這種說法正在演變為別對抗財政部。

華爾街的一些機構已經調整了他們對2025年的預測。根據彭博，過去幾週，巴克萊銀行、加拿大皇家銀行和法國興業銀行的首席利率策略師紛紛下調了他們對10年期公債的年終預測，部分原因是貝森特旨在壓低利率的行動。

這些機構認為，這不僅僅是口頭喊話，貝森特還可以採取實際行動，例如限制10年期債券的拍賣規模，或倡導更寬鬆的銀行監管以提振債券需求，甚至支持馬斯克削減預算赤字的行動。

實際上貝森特已經採取一些具體行動。上個月，他宣佈計劃在未來幾季保持長期債務銷售不變，這項決定令預測供應增加的華爾街交易商感到驚訝。

此外，他也支持審查聯準會的補充槓桿率（SLR）。多年來，華爾街債券交易商一直抱怨SLR增加了他們持有國債時需要留出的資本，從而影響了造市活動。

過去兩個月，10年期美債殖利率已暴跌半個百分點，其他期限的美債殖利率也出現類似幅度的下降。雖然這一急劇變化主要歸因於川普的關稅威脅引發的經濟衰退擔憂，而不是貝森特所希望的由財政紀律和永續經濟成長帶來的債券上漲。

法國興業銀行的美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，「政府幾乎已經為10年期殖利率設定了上限」，她將10年期公債的年末預測下調了4分之3個百分點至3.75%。如果他們看到殖利率開始高於4.5%，我認為他們會開始言辭干預並確保重申他們專注於債務、赤字和削減支出。

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