LTN經濟通》這家超跑愛死台灣 全球成長最大市場

法拉利在台灣、香港以及澳門去年總共交付348輛新車，升幅29.4%跑贏全球市場。（示意圖，路透）

法拉利成奢華與速度代名詞

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕義大利知名跑車製造商「法拉利」（Ferrari）於2月公布了2024年全年業績，去年全球交付13752輛新車，較2023年微幅上升7%。不過2024年淨收入達到66.77億歐元，比前一年同期增長達11.8%。值得注意的是，反而是台灣、香港以及澳門在去年總共交付348輛新車，較2023年多出79輛，升幅29.4%跑贏全球市場。

據法拉利公布，2024年全球個別地區交付數字方面，EMEA市場（歐洲、中東及非洲）交付了6204輛新車，比去年同期上升2%；北美洲交付4003輛，比前一年同期增長5%；大中華區（台灣、中國及香港）交付1162輛，比前一年同期下跌22%；其他APEC亞太區市場交付量2383輛，增長4%。

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值得留意的是，大中華區主要跌幅來自中國，法拉利特別指出，去年中國交付814輛新車，較2023年下跌407輛（-33.3%）；相反台、港、澳共交付348輛新車。

法拉利（Ferrari）作為世界具代表性的高端超跑品牌之一，憑藉其卓越的性能、精湛的工藝和無可匹敵的品牌價值，在全球豪華車市場中占據著一席之地。作為奢華與速度的代名詞，法拉利在各大市場的表現都值得關注。特別是台灣這一市場，法拉利如何在競爭激烈的超跑市場中保持強勁的增長成為了焦點之一，此外，法拉利的品牌策略，使其能夠在某些情況下減少對中國市場的依賴。

法拉利過去4年在台灣的銷量翻倍。（示意圖，路透）

過去四年在台銷量翻倍

英國《金融時報》於2024年3月報導，法拉利過去4年在台灣的銷量翻倍，且需求成長速度超越中國和香港，分析認為，這是因為半導體業企業家的財富不斷增長。

該報導指出，法拉利於2024年2月公佈了創紀錄的年度收益，這得益於客戶為個人化附加產品付費。儘管其大部分銷量來自歐洲和美國，但該汽車製造商表示，對中國和台灣的出貨量從2020年佔總出貨量的5%成長到2023年的近11%。

法拉利執行長維格納（Benedetto Vigna）告訴《金融時報》「中國（的需求）正在成長，但是比台灣少，台灣有更多企業家，且半導體產業蓬勃發展。很多人賺了很多錢。」事實上，台灣70到80%的法拉利買家都是企業家。

《金融時報》指出，隨著台灣製造商將業務從中國轉移到台灣，企業高管和富人也回到台灣。法拉利在台灣銷售的成長是由於台灣半導體企業家的財富不斷增加。

法拉利在台灣的官方經銷商台灣蒙地拿股份有限公司（Modena Motori Taiwan）總經理劉冠甫（Vincent Liu）表示「過去四年來，我們贏得許多新客戶。法拉利在台灣超級跑車市場的成長中發揮重要作用，該市場成長30%。2023年，台灣銷售1300輛超級跑車。台灣佔有法拉利兩門車市場40%的市佔率。」

法拉利作為全球最具影響力的超跑品牌之一，其品牌效應在台灣市場也得到了顯著體現。許多消費者不僅選擇法拉利的原因是因為它的卓越性能，更多的是因為法拉利背後代表的奢華、品味和身份象徵。

在半導體、科技產業迅速發展的背景下，台灣越來越多的企業家和高層管理者將高端車作為身份和地位的象徵。尤其是在法拉利這類品牌的「限量」超跑中，車主不僅是駕駛一輛車，更是擁有一個獨特的符號。這樣的市場需求促使法拉利在台灣推出更多定制化服務，包括專屬的車漆顏色選擇等，來滿足顧客對個人化的需求。

法拉利在中國市場的表現，卻相對其它豪車品牌穩定。（示意圖，法新社）

少數不受中國市場影響的豪車

中國市場對於全球奢華品牌的重要性毋庸置疑。幾年前開始，中國經濟的快速增長，中國已成為全球最大的奢侈品消費市場之一。對於許多高端品牌來說，中國市場的表現直接影響著它們的全球銷售和營收。然而，法拉利在中國市場的表現，卻相對其它豪車品牌穩定，這使得它成為了少數不太受中國市場波動影響的高級車品牌。

近幾年來，由於中國經濟放緩，不少豪車品牌增長趨勢都變慢，像是賓利、勞斯萊斯、BMW以及奧迪等一直以來對中國市場高度依賴，然而，現在深受中國經濟波動影響，加上中國政府對奢侈品的稅收調整以及消費者對豪華車品牌的偏好轉變，近幾年內的銷售增長有所放緩。

儘管中國市場對法拉利的銷售有著重要影響，但法拉利的品牌價值和市場定位，使其在面對中國市場的不確定性時，展現了較強的韌性。首先，法拉利的高端定位，使其並非過度依賴中國的消費族群。與一些奢侈品牌不同，法拉利的顧客族群不僅來自於中國的年輕富豪，還包括來自全球其他地區的高端消費者。

其次，法拉利的全球化策略也為其減少了對單一市場的依賴。根據法拉利的財報，除了中國外，歐洲、北美以及其他亞洲市場也對其業績貢獻了相當可觀的部分。這種全球化分布，使得法拉利在面對中國市場波動時，能夠迅速調整策略，將重心轉向其他穩定增長的市場。

法拉利的車型通常以限量生產為特色，這使得它的產品具有極高的稀缺性和獨特性。這種限量策略增強了消費者的品牌忠誠度，加上其極致的工藝和品牌文化贏得了全球車迷的青睞，中國的消費者對於法拉利的熱情比其他品牌來得高，使其能在當地市場維持相對穩定的銷售。

中國品牌超跑雖然在CP值和新技術上可能具有優勢，但在品牌價值、消費者認同度、以及稀缺性等方面仍無法與法拉利相提並論，法拉利憑藉其品牌歷史、卓越的技術積累、以及其在超跑領域的無可比擬的聲譽，依然保持著強大的競爭優勢。

隨著全球對於環保的關注加劇，法拉利也開始積極推進電動化轉型。（示意圖，法新社）

2025年Q4推電動新車

儘管法拉利在中國市場保持穩定表現，但中國政府近年來對奢侈品市場的監管及政策變動，對整個高端車市場產生不小影響。例如，中國對於進口車輛的關稅調整、環保政策的要求等，這些政策的不確定性，對於依賴中國市場的品牌來說無疑是一種風險。然而，法拉利的市場策略則使其能夠在這些挑戰中找到平衡。

隨著全球對於環保的關注加劇，法拉利也開始積極推進電動化轉型。作為超跑品牌，法拉利在過去以燃油車型為主，但在未來幾年內，該品牌計劃推出更多的電動超跑，以適應市場的變化。

《路透》報導，法拉利執行長維格納表示，該公司將在2025年第4季推出首款純電動超跑，目前包括車名、性能數據保密到家。這一決策不僅符合全球環保趨勢，也展示了法拉利在未來汽車市場中持續創新的能力。台灣市場，作為法拉利的重要市場之一，無疑也將成為其電動化戰略的重要一環。

隨著電動化及智慧化技術的快速發展，法拉利面臨的競爭將進一步加劇。特別是來自新興電動車品牌的挑戰，如特斯拉、Rimac等高性能電動超跑品牌，它們的迅速崛起讓傳統超跑品牌面臨前所未有的競爭壓力。

法拉利如何保持其品牌的獨特性，並在新技術和新市場環境中繼續領先，是未來的一大挑戰。儘管如此，法拉利的品牌價值和技術積累為其未來的發展提供了穩固基礎。

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