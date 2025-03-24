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無薪假人數拉警報！3/1起3行業勞工可月領最高8700元薪資補貼

2025/03/24 12:55

勞動部今（24）日公告，3月1日起，包括「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業減班休息勞工，可獲得薪資差額補貼（勞動部提供）勞動部今（24）日公告，3月1日起，包括「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業減班休息勞工，可獲得薪資差額補貼（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕已在去（2024）年底停止實施的「僱用安定措施」，近期因部分產業實施減班休息的數據再度超出警界值，勞動部本月召開僱用安定措施諮詢會議，決議再度啟動僱用安定措施。勞動部今（24）日公告，3月1日起，包括「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業減班休息勞工，可獲得最長為6個月薪資差額補貼、每月最高補助8700元。

勞動部表示，為了穩定勞工就業，曾於去年1月1日起，宣布辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」等7行業減班休息勞工，辦理期間自113年1月1日至113年6月30日，其中5行業公告延長辦理至去年底止。根據勞動部統計，截至2025年2月28日止，已補助7573名勞工薪資補貼，核發6885萬元。

勞動部勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷指出，雖然整體減班休息人數下降，但持續監控個行業別受景氣影響情形及當前減班休息狀況，發現又有部分部分產業數據「超過警戒值」，顯示受景氣影響尚未完全恢復正常營運，勞動部因此在本月召開僱用安定措施諮詢會議，由勞資政學各界委員共同討論後，通過「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業，公告2025年辦理僱用安定措施，實施期間自2025年3月1日起至2025年8月31日止。

上述3業別的受僱勞工，包含全時勞工，或有固定工作日（時）數、時間的部分工時勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內，減班休息期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可在減班休息日每滿30日的次日起90日內，申請薪資差額補貼，補貼請領月數最長為6個月。

至於薪資補貼的計算方式，是根據勞工實施減班休息日前1至3個月的「平均月投保薪資」及實施減班休息後「實際協議薪資」，依據差額的50%按月發給（無條件進位至百位數），每人每月最高可領8700元，最長可領6個月。

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