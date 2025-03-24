台北101宣佈跨出台北 與國泰人壽攜手打造置地廣場台中

台北101今天宣布跨出台北，將斥資45億元向國泰人壽租賃20年，打造台中新地標—「置地廣場 台中」，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕表（左）示，預估開幕後7年內可損益兩平。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101今天宣布跨出台北，將斥資45億元向國泰人壽租賃20年，打造台中新地標—「置地廣場 台中」，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕表示，預估開幕後7年內可損益兩平。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，距離新光三越台中店和台中大遠百距離不到2公里，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），預計118年完工。

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其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。

賈永婕表示，台北101與「置地廣場 台中」的合作案已洽談數年，但之前遭董事會否決而擱置，她上任後去年11月重啟計劃，積極與國泰人壽洽談，並獲得董事會支持，終於在今日與國泰簽約。

她指出，台北101主要以金字塔頂端的高端客戶為主要客層，台中101將主打ＹＺ世代客層，設計和選貨會以潮、年輕為訴求，至於是否還會進入其它縣市，她說暫時沒有。

她說，期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標！」

台北101總經理朱麗文則提到，將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。

國泰人壽總經理劉上旗強調，國泰人壽始終關注城市發展與永續經營。很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級！

這次合作，不僅強化台北101的品牌影響力，也為國泰人壽創造長期穩健的投資價值。未來，雙方將持續深化合作，為台中開啟更多可能，打造獨具特色的國際級城市地標！

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