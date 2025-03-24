晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台北101宣佈跨出台北 與國泰人壽攜手打造置地廣場台中

2025/03/24 12:04

台北101今天宣布跨出台北，將斥資45億元向國泰人壽租賃20年，打造台中新地標—「置地廣場 台中」，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕表（左）示，預估開幕後7年內可損益兩平。 （記者楊雅民攝）台北101今天宣布跨出台北，將斥資45億元向國泰人壽租賃20年，打造台中新地標—「置地廣場 台中」，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕表（左）示，預估開幕後7年內可損益兩平。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101今天宣布跨出台北，將斥資45億元向國泰人壽租賃20年，打造台中新地標—「置地廣場 台中」，預計2030年開幕，台北101董事長賈永婕表示，預估開幕後7年內可損益兩平。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，距離新光三越台中店和台中大遠百距離不到2公里，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），預計118年完工。

其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。

賈永婕表示，台北101與「置地廣場 台中」的合作案已洽談數年，但之前遭董事會否決而擱置，她上任後去年11月重啟計劃，積極與國泰人壽洽談，並獲得董事會支持，終於在今日與國泰簽約。

她指出，台北101主要以金字塔頂端的高端客戶為主要客層，台中101將主打ＹＺ世代客層，設計和選貨會以潮、年輕為訴求，至於是否還會進入其它縣市，她說暫時沒有。

她說，期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標！」

台北101總經理朱麗文則提到，將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。

國泰人壽總經理劉上旗強調，國泰人壽始終關注城市發展與永續經營。很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級！

這次合作，不僅強化台北101的品牌影響力，也為國泰人壽創造長期穩健的投資價值。未來，雙方將持續深化合作，為台中開啟更多可能，打造獨具特色的國際級城市地標！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財