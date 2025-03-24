英媒 : 美國施壓 馬國將打擊輝達晶片出口

市場傳出，在美國施壓下，馬來西亞將收緊對輝達晶片流向的管控。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當市場還在關注，新加坡是否成為美國晶片出口管制漏洞之際，傳出新加坡鄰國馬來西亞被美國要求，加強監管輝達（NVIDIA）的高階晶片防流向中國。《金融時報》引述馬來西亞貿易部長稱，在美國要求下，馬來西亞計畫強化境內對高階晶片的管控措施，特別針對與人工智慧技術密切相關的輝達（NVIDIA）晶片。

據報導，美方關切這些晶片，可能經由第三地流入中國，並要求馬國配合追蹤晶片流向。

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馬來西亞貿易部長扎夫魯（Zafrul Aziz）表示，美國政府已明確要求馬方確保所有與輝達晶片有關的進口貨品，從進入境內到最終落點，都必須全程監控。

扎夫魯指出，美國希望我們能追蹤每一批涉及輝達晶片的出貨，確保伺服器實際被部署在指定的資料中心，不會在中途被移轉到其他地點。

據報導，這起事件源起於美國對於中國AI新創公司DeepSeek的調查。今年1月DeepSeek推出大AI模型，在業界引發關注，美國懷疑可能使用了原本受到出口限制的美國晶片。

美方正試圖釐清，這些晶片是否透過第三方市場，如馬來西亞或新加坡，繞道流入中國。

同時，馬來西亞也展開相關調查，針對一起與新加坡詐騙案件有關的伺服器交易，是否涉及違反當地法律進行審查。據了解，該批伺服器中可能搭載了受美國出口管制的先進晶片。

根據輝達2025財政年度（截至今年1月底）財報，公司來自新加坡市場的收入達236.84億美元（約新台幣7822億元）、占總營收18%，僅次於美國，高於台灣的205.73億美元（約新台幣6794億元）。

新加坡貿易與工業部在2月初強調，新加坡不允許任何企業利用該國規避美國出口管制，並表示輝達實際交付至新加坡的晶片僅占其總營收的1%，其餘來自新加坡的收入主要涉及其他業務類別，並不代表晶片的實體交付。

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