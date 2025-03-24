英特爾18A研發老將退休 業界：早該換人了

英特爾宣布，副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）將在今年底退休。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾（Intel）新任執行長陳立武就任後，該公司帶領18A製程等技術開發的副總裁凱勒赫（Ann Kelleher）立即宣布將於今年底退休；半導體業界人士認為，凱勒赫並非技術研發出身，竟然可以帶領英特爾技術開發長達逾10年之久，這其實比宣布她要離開更令人意外，意即英特爾技術開發主管早該換人了。

外媒報導，陳立武於18日走馬上任英特爾執行長之後，相隔兩天，已在英特爾任職29年的凱勒赫隨即宣布將於今年稍晚退休，她從工程師、工廠經理，並升任英特爾技術開發的領導人，肩負協助英特爾重回技術領先地位。她將退休走人，外界認為這是英特爾製造領導階層重組計畫的一部分。

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半導體業界對於陳立武就任後，英特爾動向議論紛紛，認為英特爾以前負責技術開發很厲害，不解為何英特爾會找生產製造出身的凱勒赫擔任技術開發，而且一做就達逾10年之久，令人十分意外，推測應該跟 陳立武就任後，主動調整人事有關，業界評論「她早該離開技術研發這位子了」。

半導體研發人通常都自視甚高，「誰也看不慣誰」，常覺得自己比較厲害，曾在台積電任職，後來跳槽到三星、中芯的梁孟松就是一例。業界人士指出，凱勒赫升任英特爾技術開發的領導人，比她厲害的人，大概就不會服她，甚至就離開英特爾。英特爾近幾年技術節節敗給台積電，連CPU主要產品都委由台積電代工生產，跟內部出問題與人事決策不當有關。

不過，業界也關注誰繼任凱勒赫的職位，傳出英特爾選定由錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）接棒，另一位沙里亞里（Navid Shahriari）則是執行副總，負責掌協調英特爾各工廠製造的新部門。

半導體業界人士指出，上述兩個都是印度人，印度人工作文化有其特質，彼此同胞很團結，拉拔升遷快，印度人尤其口才好，很懂得表現自己，但事情不見得做得好。熟悉錢德拉塞卡蘭的業界人士指出，他其實最早就任職Intel，後來才加入美光，去年又離開美光，他帶印度團隊可以帶得很好，但未必能帶得動美國人，而且他的專才在NAND快閃記憶體，回英特爾老東家，是否能帶領團隊，協助英特爾技術爬升，看來還是不樂觀。

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