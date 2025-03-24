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馬斯克：台灣AI晶片攸關美國國安 憂心中國入侵

2025/03/24 11:16

馬斯克（Elon Musk）日前在受訪時再次提到台灣問題，稱高階晶片的製造不僅涉及到人工智慧（AI）的競爭，也涉及到美國國家安全，因此對中國入侵台灣的可能性表示擔憂。（美聯社資料照）馬斯克（Elon Musk）日前在受訪時再次提到台灣問題，稱高階晶片的製造不僅涉及到人工智慧（AI）的競爭，也涉及到美國國家安全，因此對中國入侵台灣的可能性表示擔憂。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普的高級顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）過去曾多次發表引發爭議的涉台言論，日前他在受訪時再次提到台灣問題，稱高階晶片的製造不僅涉及到人工智慧（AI）的競爭，也涉及到美國國家安全，因此對中國入侵台灣的可能性表示擔憂。

　被川普任命領導政府效率部（DOGE）的馬斯克，3月17日接受共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的YouTube播客節目訪問，大談美國聯邦政府支出、AI和太空探索等廣泛話題，在被克魯茲問到哪個國家可以贏得AI競賽時，馬斯克再次提到台灣。

　馬斯克指出，美國目前在AI領域領先，但制勝的最終決定性因素取決於「誰控制AI晶片的製造」，他說，目前幾乎所有先進的AI晶片工廠都在台灣，如果中國近期內入侵台灣，全球先進的AI晶片供應都將受阻，而中國入侵台灣的可能性很大，因為「距離僅有幾英里遠」。

　馬斯克認為，這是國家安全的核心議題，美國需要加快國內生產來保證國家安全，「這對國家安全至關重要，但我們做得還不夠」。

　台灣擁有全球最大的晶圓代工企業台積電，該公司是先進晶片的主要生產商。台積電在全球晶圓代工市場的市佔率超過60%，在7奈米及以下的先進製程上，市佔率接近90%。這些先進製程正是AI晶片所需的核心技術。

　全球領先的AI晶片設計公司，如輝達（Nvidia）、超微（AMD）、蘋果和高通（Qualcomm），幾乎全部依賴台積電生產其最先進的晶片。

　台積電美國亞利桑那州工廠今年初剛剛開始量產，主要生產4奈米晶片，尚未具備3奈米及以下產能。因此在短期內，最先進的AI晶片幾乎全由台灣製造。

　馬斯克過去曾多次發表涉台言論，更觸及到台灣主權問題，引發台灣強烈反彈，但當時他時還不是川普的盟友，也還未投入政治。

　2022年10月7日，馬斯克投書英國《金融時報》，談到台灣與中國的關係時表示：「我的建議是，為台灣設立一個可以接受的特別行政區，但可能不會讓所有人都滿意。事實上，我認為他們有可能制定比香港更寬鬆的安排。」

　馬斯克的這番言論在台灣遭到嚴厲批評。時任行政院長蘇貞昌指出，馬斯克不懂台灣及兩岸問題；時任駐美代表蕭美琴也說，「台灣出售很多產品，但我們的自由和民主是不能出售的。任何有關我們未來的持久提議都必須以和平的方式、不受脅迫的方式決定，並尊重台灣人民的民主意願。」。

　2023年9月14日，馬斯克在洛杉磯舉行的《All In》峰會上表示，台灣是「中國不可分割的一部分」。當時台灣外交部回應稱，如果馬斯克的言論是為了謀取商業利益，那他就不值得一聽；時任外交部長吳鑷燮也在X上回擊馬斯克，稱：「聽著，#Taiwan 不是 #PRC 的一部分，當然也不是可以出售的！」

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