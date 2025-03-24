300億租金補貼經費遭凍 內政部被迫降低補貼金額或減少補貼戶數

內政部部長劉世芳表示，今年300億擴大租金補貼計畫戶數為75萬戶，截至目前為止全國申請戶數累積超過74萬戶、核准戶數逾64萬戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕300億擴大租金補貼其中200億補助費用因行政院預算遭凍還無法撥補，內政部被迫考量未來租金補貼方案，將從減少租金補貼戶數或是降低單戶租金補貼金額等兩個選項調節。

今在立法院進行「租賃市場透明化之現況及展望」專題報告的內政部部長劉世芳表示，今年300億擴大租金補貼計畫戶數為75萬戶，截至目前為止全國申請戶數累積超過74萬戶、核准戶數逾64萬戶，駁回戶數約2.3萬戶。進一步觀察核准戶年齡分布，其中34.7萬戶、約54%是40歲以下的年輕族群，因此，年輕人對租金補貼的需求相當高。

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內政部掌握租約占整體6成

至於，面對租屋市場透明化，劉世芳指出，透過租賃仲介、包租業轉租案件租賃實價登錄、房東委託包租代管、社會住宅包租代管推動及房客申請租金補貼案件等管道，截至2024年年底已取得72.7萬筆有效租約，占整體租屋市場規模達6成。

但對於租金全面實價登錄，內政部則認為有4個難題待突破，包括不易掌握租屋實況、實際房租查核困難、租屋資訊失真風險以及可能會到租屋市場造成衝擊。

內政部進一步解釋，租約屬於債權契約，並不以書面登記為必要，而且租約多為短期，變動相對頻繁，再來租屋物件異質性高，尤其個別房屋條件、屋齡新舊、租期長短以及租屋類型等多重因素，再加上管理費、水電費等雜項費用難以查核，此外，不排除有心人士為規避申報實價或是不實作價登錄，包括報高或報低，最後，若全面強制租金登錄，房東稅負會拉高，進而可能轉嫁給租客，甚至因而拉高租金行情。

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