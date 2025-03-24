美開發商CEO：關稅擔憂導致建築成本上漲高達20％

美國著名的開發商Related Group公司執行長佩雷斯（Jon Paul Pérez）稱，關稅擔憂將導致建築成本上漲高達20%。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府將於4月2日正式實施對等關稅（Reciprocal Tariffs），針對對美國商品徵收高關稅的國家，施加相應的報復性關稅。對此，美國著名的開發商Related Group公司執行長佩雷斯（Jon Paul Pérez）發出警告，稱關稅擔憂將導致建築成本上漲高達20%。

綜合媒體報導，佩雷斯近日接受媒體訪問時透露，目前參與Related Group競標項目的建築承包商為抵銷潛在關稅的影響，正提前提高報價價格，漲幅多達20%。

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報導指出，對關稅的擔憂，預料將給已經因高價格和高抵押貸款利率而陷入困境的房地產市場帶來進一步的價格上漲壓力。據美國全國住宅建築商協會（National Association of Home Builders）調查指出，建築材料價格上漲恐將導致一套普通住宅的成本增加9200美元（約新台幣30.3萬元）。

除了對關稅的擔憂，Related 創辦人兼董事長 Jorge Pérez表示，川普對移民的打壓也將進一步推高開發項目價格，因建築業嚴重依賴海外工人，並稱失去這些海外工人將會產生通膨效應。

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