食品通膨不容忽視 日銀可能提早升息

日銀官員直言食品通膨不容忽視，央行可能提早升息。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）上週的政策會議在沒有意外的情況下結束，不過一名日本央行觀察人士指出，日銀官員對於食品驅動的通膨壓力保持警惕，傳達了一個重要的訊息，即日銀可能比預期更早升息。

《路透》報導，與其他許多國家的央行銀行，美國川普政府對貿易夥伴徵收的廣泛關稅，增加了日本貨幣政策路徑的不確定性，因為政策制定者在試圖評估美國關稅快速上漲的經濟影響時，採取了謹慎的態度。儘管如此，食品通膨持續走高的跡象日益明顯，增加了薪資持續上漲的前景，這可能使日銀繼續穩定升息，與美國和歐洲央行暗示的進一步降息形成鮮明對比。

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日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）在政策會議後解釋維持利率不變的決定時警告，美國提高關稅可能如何影響全球經濟的不確定性加劇，這凸顯出許多主要央行正在努力解決的問題。

但植田隨後提到，日銀可以在4月30日至5月1日下次會議上發佈的單季展望報告中，在一定程度上反映川普關稅的潛在影響，這表明，儘管目前市場的共識是日銀將在第3季左右升息，但仍不能完全排除這次會議上升息的可能性。

日銀也試圖在全球不確定性的擔憂，以及國內物價前景的強硬訊號之間找到平衡，表明日本央行繼續將短期利率從目前0.5％調高的決心不變。

與過去將食品通膨視為暫時性現象的言論相反，植田表示，食品成本持續居高不下，可能對基本通膨和大眾對於未來物價走勢的看法產生持久影響，日銀認為這2個因素都是決定進一步升息步伐和時機的關鍵。

植田指出，食品價格上漲通常被視為可以忽略的供應衝擊，然而，米價持續飆漲代表，食品價格上漲影響通膨預期和大眾情緒的風險不容忽視，因此，央行需要密切關注這類風險。

植田也提到，委員會中的一些成員認為「需要對物價上漲的風險保持警惕」，罕見的披露了會議上的實際討論內容，凸顯出日銀內部對於國內通膨風險的擔憂日益加劇。植田補充，如果潛在的通膨風險加劇，這將成為央行加速調整貨幣支持力度的一個理由，清楚的表明，日銀不會迴避早於預期的升息來穩定通膨預期。

自從俄烏戰爭爆發後，全球大宗商品成本飆升，日本的食品價格也跟著上漲，並且因為日圓貶值導致進口成本上升等各種因素導致價格居高不下。由於去年夏季高溫導致稻米歉收，日本米價狂飆，進一步加劇通膨壓力。

日本2月核心通膨率達3％，其中食品價格較去年同期漲5.6％，連續第7個月加速成長。日本米價暴漲81.4％，創近半世紀以來最快漲幅。

一名了解日銀想法的知情人士表示，日銀無法控制食品價格上漲等供應衝擊，但重要的是這種情況將持續多久。另名知情人士則稱，如果這種情況持續下去，可能會徹底改變人們對於未來物價走勢的看法，並為升息提供合理依據。

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