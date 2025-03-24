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焦點股》全訊：軍工概念股走強 股價大漲

2025/03/24 11:01

軍工概念股走強，全訊股價大漲。（資料照）軍工概念股走強，全訊股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到軍工概念股走強，國內唯一軍用氮化鎵（GaN）IDM製造廠全訊科技（5222）今日開盤後股價大漲最高來到142元、大漲逾6%，截至10:22分為止，股價上漲7元、暫報139.5元、漲幅超過5%，成交量超過1700張。

全訊指出，地緣政治局勢更迭，以及政府致力加強國防自主實力，擴大國防採購的技術門檻與產品範圍，身為國內第一家經國防部技術認證通過的固態功率放大器（SSPA）供應商，將可望持續受惠國產化商機，以自有研發的軍工級SSPA協助政府提升國家電子防禦作戰實力，今年國防標案產品將依照政府預算及排程進度出貨。

至於國際軍工產品方面，目前全訊海外客戶已遍及歐洲、美國及亞太等地區，終端產品應用更從原先的地面防禦設備，升級至空中偵防及軍用無人機通訊等，全訊在在傳輸速度、準確度、精密度上要求更嚴謹的系統級整合方案，同時，預估今年低軌道衛星產品將可望逐步成長，為整體營運表現再添成長動能。

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