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焦點股》穩懋：擠進輝達CPO供應鏈 法人力挺

2025/03/24 09:49

智慧手機復甦，加上擠進輝達CPO供應鏈，三大法人力挺穩懋。（資料照）智慧手機復甦，加上擠進輝達CPO供應鏈，三大法人力挺穩懋。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕擠進「隱藏版輝達CPO概念股」的砷化鎵族群穩懋（3105）今股價開盤大漲，最高來到128元、漲幅超過6%，截至9:36分為止，股價上漲3.5元、暫報124元、漲幅近3%，成交量超過7000張。

從黃仁勳揭露的輝達CPO夥伴名單中，法人分析穩懋其實也是隱藏版輝達CPO概念股一員，主因為Lumentum、Coherent名列輝達CPO供應鏈，而穩懋是Lumentum最大代工廠，因此可說是間接受惠。

此外，最新法人報告也指出，智慧手機產業持續復甦，預料出貨量呈現年增長態勢，且Wi-Fi 7與5G滲透率提高，這些都帶動功率放大器（PA）需求，穩懋也認為今年將是Wi-Fi7應用大爆發的一年，同時，光通訊商機成長可期。

分析三大法人動向，上週五外資買超1736張、投信買超254張、自營商買超1053張，合計買超張數達3043張，法人認為，穩懋營運止穩，未來則需視營收復甦力道，再加上法人買超是否能夠持續，才能推升穩懋股價繼續上揚。

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