窮人為何依然貧窮? 羅伯特清崎：主因是因為「它」

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）認為，窮人為何依然貧窮，最主要的原因是因為「FOMM（fear of making mistakes，害怕犯錯）」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名暢銷書籍《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，窮人為何依然貧窮，最主要的原因是因為「FOMM（fear of making mistakes，害怕犯錯）」。

羅伯特清崎今（24日）稍早在社交媒體X發文稱，我們大多數人都聽說過「FOMO（Fear of missing out，害怕錯過）」，然而……窮人之所以一直貧窮，最主要的原因還是因為「FOMM（fear of making mistakes，害怕犯錯」。

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羅伯特清崎表示，歷史上最大的機會就在這裡....比特幣將讓每個人都能輕鬆致富。然而，大多數擁有FOMM的人將錯過歷史上最偉大的財富創造之一。如果歷史可以作為參考，那麼投資比特幣的FOMO人群將加速實現世代財富；如果歷史可以作為參考，FOMM人群將會等到比特幣今年突破20萬美元（約新台幣660萬元），並說「比特幣太貴了」。

羅伯特清崎表示，可以不相信他說的話，但請傾聽他所關注的人的意見並向他們學習，包括像是創業家布斯（Jeff Booth）、美國軟體公司Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）、JAN3 和 Pixelmatic 的執行長Samson Mow、電視名人凱澤（Max Keiser）、美國總統川普（Donald Trump）、女股神伍德 （Kathy Wood）等。然後再聽聽那些批評比特幣的人是怎麼說的。

羅伯特清崎稱，一旦你從那些喜歡比特幣的人和那些討厭比特幣的人身上學到了東西……那麼你就做出決定了。且最好的消息是，最重要的金融教育不再來自學校或華爾街，最好的資訊就在 YouTube上且還是免費的。

羅伯特清崎要大家不要加入FOMM人群。羅伯特清崎表示，這群FOMM人中的大多數並不傻，許多人受過高等教育，然而，學校卻教導他們，犯錯的人是愚蠢的。如果嬰兒沒有跌倒，如何學會走路？如果學校的老師教嬰兒走路，他們就永遠不會一輩子走路和爬行。這就是為什麼大多數學校老師都像我的窮爸爸一樣，受過高等教育，但很差。羅伯特清崎要大家變得更聰明，懂得利用YouTube等資源獲得免費金融教育。

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