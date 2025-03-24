CBO：川普減稅政策永久化 美國債務恐增至GDP的200％以上

美國會預算辦公室預估，川普減稅政策永久化，美國債務可能在2047年增至GDP的200％以上。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）近日預估了《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act）永久實施後將會產生的影響，在這一情況下，更高的債務負擔將對借貸成本造成更大的成長壓力，到2047年，美國民眾持有的債務可能會飆升至GDP的200％以上，到2054年將達250％。

《財星》報導，美國總統川普（Donald Trump）在首個任期通過《減稅與就業法案》，這項標誌性的經濟政策成就將在今年底到期，川普和共和黨員呼籲將這項政策「永久化」，一些保守派人士則對此表示反對，一名共和黨籍議員即要求國會預算辦公室針對此舉對國家債務的影響進行評估。

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國會預算辦公室發佈的最新報告表示，如果《減稅與就業法案》延長期限，成為永久性政策，且其他財政政策沒有變化，到2054年，公眾持有的債務將達GDP的214％；假設財政狀況惡化，導致借貸成本面臨更大的壓力，即增加1個百分點，那麼2047年債務將達GDP的204％，2054年將超過250％。

美國債務總額為36兆美元（約新台幣1191兆元），民眾持有的債務約29兆美元（約新台幣959.4兆元），美國債務償還成本每年已超過1兆美元（約新台幣33兆元），這一數字甚至超過五角大廈的預算。

根據國會辦公室目前的基準預測，假設減稅措施到期，到2054年，美國債務將從今天的99％攀升至166％，即使是這樣也將打破歷史紀錄，儘管這是一種不太可能出現的情況。

針對相關報導，白宮官員表示，川普政府的供給面改革，例如增加能源生產、放鬆管制和削減支出，將刺激成長並擴大稅基。這也將降低通膨，使得聯準會（Fed）能夠降低利率並降低借貸成本。官員補充，政府計劃透過關稅增加收入，並指出，川普首個任內對中徵收的關稅，增加了數千億美元的收入，但對通膨或成長並沒有太大的影響。

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