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避免在機場食用「這5種」食物飲料 專家解析原因

2025/03/24 14:06

專家說，機場的某些食物和飲料應該避免食用。（美聯社）專家說，機場的某些食物和飲料應該避免食用。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際旅遊市場持續復甦，2024年全球航空載客率達83.5%創新高。專家指出，旅客在機場候機時，建議避免食用5種食物和飲料，原因不是因為價格昂貴，而是食用後恐感染細菌，導致生病。

《赫芬頓郵報》報導，在機場購買食品和飲料，如果沒有在適當的溫度下保存或在清潔的條件下處理，恐導致食物變質、出現有害細菌污染。以下有5種食物建議避免食用，包括預先包裝的三明治和沙拉，以及飲水機的水和冷飲機的碳酸飲料，還有水果杯、壽司或生海鮮、未經高溫消毒的果汁和乳製品。

食品安全專家肖（Francine Shaw）說，食品一旦送至機場的服務區，就必須妥善儲存、解凍和準備，並嚴格遵守食品安全規定。否則，食源性疾病的風險會隨著每個步驟增加。

美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）指出，即便這些產品的味道或氣味不一定不好，仍然有可能因食用它們而生病。這是登機前最不希望發生的事情。

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