遊英旅客注意 ! 彭博 : 倫敦成「手機偷竊」重災區

外媒指出，倫敦新獲一項稱號「歐洲手機竊盜之都」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國倫敦成為手機竊案的重災區，除了旅客身受其害，連當地人也不能倖免，隨著竊案數量大幅上升，最近該城市也獲得一項新稱號「歐洲手機竊盜之都」。《彭博》指出，英國政客們意識到，此犯罪案件可能損害倫敦形象、導致遊客們卻步，將損傷英國經濟成長。

《彭博》表示，倫敦市中心是最危險的地方，其中西敏（Westminster）的購物和娛樂區，是迄今為止手機搶劫案發生率最高的地區，2024年竊案數量高達1667起。緊接著是蘭貝斯（Lambeth）及倫敦市中心其他地方，這兩地竊案數量高達986起、939起。

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竊案發生第四名是位於攝政公園 （Regent’s Park） 附近的康登 （Camden），竊案數量也高達792起。緊接在後的是英國中倫敦的southwark，竊案數量為779起。

據報導，英國發生的手機竊案，主要是竊賊騎乘重量輕、動力足的中國製造的電動自行車，快速衝上人行道後搶走手機就加速逃跑。這些被竊的手機，通常被運往海外、送到中國深圳的電子中心進行轉售或拆卸零件。

報導指出，對於倫敦手機竊盜犯罪者來說，這是一種高回報的犯罪行為。28歲倫敦人桑尼·斯特林格（Sonny Stringer）一個早上就偷了24部手機，以偷竊獲利約10%來估算，一上午約可賺到逾2000英鎊（約新台幣8.5萬元）。

根據倫敦警察廳的數據顯示，截至2025年2月，個人竊盜案共發生7萬95起，比前12個月增加了25%。上個月，倫敦警察廳進行了為期一週的突擊行動，逮捕了 230人、查獲了超過1000支手機。

《彭博》表示，在倫敦「手機被偷是一種常態」，建議在倫敦的人，需要將手機「尋找」的應用程式打開，並把目光從手機螢幕移開，牢牢握住手機，多關注周圍的環境，避免成為手機竊盜案受害者。

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