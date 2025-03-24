金價3100美元何時到？本週「這件大事」是引爆關鍵

金價3100美元何時到？專家表示，市場參與者將密切關注週五美國2月份PCE通脹數據，預計將引發市場大行情（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價上週在地緣政治和經濟方面不確定性激勵下，每盎司突破3050美元，再刷新天價，展望本週，專家表示，市場參與者將密切關注美國2月份PCE通脹數據，預計將引發市場大行情，若數據疲弱，金價下一波將朝3100美元挺進，反之，若PCE強於預期，金價將向下修正，回測2950-2960美元。

週一（24日）亞洲交易時間，金價在3017-3026美元震盪。

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外媒報導，FXStreet分析師Eren Sengezer指出，金價今年已經16度創歷史紀錄，在週四（20日）最高觸及3057.57美元，創下歷史新高。

不過，在金價刷新天價後，受到聯準會對寬鬆政策的謹慎展望，及美元走強，投資人獲利了結，上週五金價回落逾20美元，不過，現貨黃金上週收盤仍然大漲39.27美元，漲幅1.32%，報3023.26美元。

展望本週，標普全球（S&P Global）將於週一（24日）公佈美國3月製造業和服務業採購經理人指數（PMI）初值，如果這兩項PMI中的任何1項低於50，表明商業活動出現萎縮，投資者可能會將其視為經濟前景惡化的信號。在這種情況下，美元可能在短期內承受壓力，並導致金價走高。

另週四（27日），美國經濟分析局（BEA）將公佈2024年第4季度國內生產總值（GDP）增長數據的終值。除非數據朝任何1個方向出現明顯的修正，否則投資者可能會忽略這一數據。

緊接著聯準會最青睞的通膨指標-個人消費支出（PCE）物價指數數據，將在週五（28日）公佈，Sengezer表示，若核心PCE物價指數（不包括波動較大的食品和能源價格）強於預期，可能會立即對美元形成支撐，並導致金價在週末前掉頭下跌。相反，疲軟的核心PCE數據可能會緩解人們對通膨仍然居高不下的擔憂，並幫助金價站穩腳跟。

Sengezer指出，市場參與者還將密切關注聯準會官員本週的言論，根據芝加哥商品交易所的「聯準會觀察工具」，市場目前預計5月份降息25個基點的可能性不到20%。如果政策制定者為在下次會議上為降息打開大門，美元可能會失去強勢。在這種情況下，美國國債殖利率可能會回落，為金價的進一步上漲鋪平道路。

Sengezer進一步指出，上週五金價回跌，是技術回調，不是看跌反轉的開始，此外，黃金仍處於3個月的上升通道內。

他指出，短期阻力位似乎已在3050美元形成，如果金價穩定在該水平之上，3100美元可能被設定為下1個看漲目標。

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