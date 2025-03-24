美股尚未觸底！美銀示警：2關鍵投資人痛苦才開始

美股尚未觸底！美銀示警，投資人痛苦才開始（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾週，美股經歷了疫情以來最迅猛的調整，但美銀認為「賣出」訊號已經結束，然而底部訊號尚未全面到位，並示警指出，預計到第1季，美國家庭股票財富可能減少3兆美元（約新台幣98.94兆），並且，即將到來的4月2日「關稅大限」已開始影響全球數據。

外媒報導，去年12月，美銀首席策略師Michael Hartnett的「賣出」訊號成功預測了市場頂部，隨後引發了20天內標普500指數10%的調整，創下75年來第5快速度紀錄，納斯達克下跌了14%，科技股「七巨頭」暴跌20%，全球股指平均下滑5%。

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然而，針對過去幾週美股的回調，Hartnett拒絕繼續做空美股，堅稱這只是調整而非熊市，

Hartnett表示，美銀最新的基金經理調查顯示，其現金水準從3.5%躍升至4.1%，創下自2020年3月以來的最大增幅，這一變化終結了去年12月17日觸發的「賣出」訊號。

雖然現金水準已超過關鍵的4%門檻，但Hartnett認為其他底部訊號尚未全部顯現，建議投資人「關注他們的行動，而非言論」。

報告補充稱，在聯準會公佈最新的利率決議後，市場反應充滿分化，2年期美債殖利率表現得像聯準會立場偏鴿，而美元卻表現得像聯準會立場偏鷹。

Hartnett認為這種資產表現只會讓創投繼續觀望，建議，當美銀資金經理調查現金水準超過4%、高收益債券利差接近400個基點，且股票資金流出加速時，在5300點買入標普。

值得警惕的是，美國消費者的痛苦才剛開始，美銀報告顯示，疫情後期，美國家庭股票財富激增至56兆美元（約新台幣1846.88兆），增加了9兆美元（約新台幣296.82兆），但根據美銀私人客戶股票數據，Hartnett預計2025年第１季，美國家庭股票財富可能將減少3兆美元。

同時，美國財政、貨幣和貿易政策目前都呈現鷹派而非鴿派，這意味著美債殖利率曲線將再次倒掛。

Hartnett進一步指出，雖然第1季最大的資產價格催化劑是人工智慧和數位貨幣，而非關稅威脅，但即將到來的4月2日「關稅大限」已開始影響全球數據。

例如，加拿大小型企業樂觀情緒已降至歷史低點，此前美國關稅預計將從2-3%躍升至10%以上。

Hartnett認為，債券和黃金比美股和國際股票對關稅政策的脆弱性小得多。

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