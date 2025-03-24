晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股尚未觸底！美銀示警：2關鍵投資人痛苦才開始

2025/03/24 08:28

美股尚未觸底！美銀示警，投資人痛苦才開始（彭博）美股尚未觸底！美銀示警，投資人痛苦才開始（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾週，美股經歷了疫情以來最迅猛的調整，但美銀認為「賣出」訊號已經結束，然而底部訊號尚未全面到位，並示警指出，預計到第1季，美國家庭股票財富可能減少3兆美元（約新台幣98.94兆），並且，即將到來的4月2日「關稅大限」已開始影響全球數據。

外媒報導，去年12月，美銀首席策略師Michael Hartnett的「賣出」訊號成功預測了市場頂部，隨後引發了20天內標普500指數10%的調整，創下75年來第5快速度紀錄，納斯達克下跌了14%，科技股「七巨頭」暴跌20%，全球股指平均下滑5%。

然而，針對過去幾週美股的回調，Hartnett拒絕繼續做空美股，堅稱這只是調整而非熊市，

Hartnett表示，美銀最新的基金經理調查顯示，其現金水準從3.5%躍升至4.1%，創下自2020年3月以來的最大增幅，這一變化終結了去年12月17日觸發的「賣出」訊號。

雖然現金水準已超過關鍵的4%門檻，但Hartnett認為其他底部訊號尚未全部顯現，建議投資人「關注他們的行動，而非言論」。

報告補充稱，在聯準會公佈最新的利率決議後，市場反應充滿分化，2年期美債殖利率表現得像聯準會立場偏鴿，而美元卻表現得像聯準會立場偏鷹。

Hartnett認為這種資產表現只會讓創投繼續觀望，建議，當美銀資金經理調查現金水準超過4%、高收益債券利差接近400個基點，且股票資金流出加速時，在5300點買入標普。

值得警惕的是，美國消費者的痛苦才剛開始，美銀報告顯示，疫情後期，美國家庭股票財富激增至56兆美元（約新台幣1846.88兆），增加了9兆美元（約新台幣296.82兆），但根據美銀私人客戶股票數據，Hartnett預計2025年第１季，美國家庭股票財富可能將減少3兆美元。

同時，美國財政、貨幣和貿易政策目前都呈現鷹派而非鴿派，這意味著美債殖利率曲線將再次倒掛。

Hartnett進一步指出，雖然第1季最大的資產價格催化劑是人工智慧和數位貨幣，而非關稅威脅，但即將到來的4月2日「關稅大限」已開始影響全球數據。

例如，加拿大小型企業樂觀情緒已降至歷史低點，此前美國關稅預計將從2-3%躍升至10%以上。

Hartnett認為，債券和黃金比美股和國際股票對關稅政策的脆弱性小得多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財