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不負股神盛名！波克夏2024年至今股價漲逾46％大勝7巨頭

2025/03/24 12:50

波克夏2024年至今股價漲逾46%賺贏7巨頭（美聯社）波克夏2024年至今股價漲逾46%賺贏7巨頭（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「7巨頭」推動人工智慧驅動的牛市，但最近股神巴菲特的波克夏表現明顯優於科技股，數據顯示，波克夏股價從2024年至今，漲幅達46.3%，優於同期間7巨頭的43.4%，以近3個百分點優勢輕鬆擊敗科技股，專家表示，隨著投資者將資金移往更安全的角落，波克夏將成為受益者。

CNBC報導，Strategas技術和巨集觀研究主管Chris Verrone在給客戶的1份報告表示，從2024年購買波克夏B，比買7巨頭好，主要是由於7巨頭在新的1年裡大幅回調，下跌了13%，由於川普政府上臺前兩個月經濟不確定性激增，受更高關稅的影響和對人工智慧投資飆升的擔憂，科技股承壓。

7巨頭在2025年都走低，與此同時，波克夏則上漲了15%以上，並在此過程中創下了歷史新高。

7巨頭表現不佳，表明市場領導地位發生了變化，至少目前是這樣，因為可疑的巨集觀經濟環境削弱了風險偏好，將投資者推向市場更安全的角落，而波克夏符合要求，因為其龐大的Geico保險帝國的防禦性性質以及擁有數千億現金的無與倫比資產負債表。

至於7巨頭最大輸家則是特斯拉，自去年12月創下歷史新高以來，下跌了近50%，即使是該組中表現出色的Microsoft也從最近的峰值下跌了13%。

波克夏仍然持有大量部位的蘋果，其今年來股價也跌了14%，巧合的是，巴菲特在過去1年中將他的蘋果股份削減了3分之2，最近1次報告稱在2024年底擁有3億股股票，這讓波克夏免於數十億美元的投資損失。

Glenmede投資策略和研究主管Jason Pride表示，7巨頭股票的跌幅是其他標準普爾500指數的兩倍多，凸顯了追逐近期贏家的風險。

從根本上說，這家總部位於奧馬哈的企業集團報告了可觀的利潤。波克夏的營業利潤或公司全資企業的收益在第4季度躍升71%至145億美元，僅保險承保利潤就比上年同期飆升302%，達到34億美元。

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