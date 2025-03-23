米荒！日本米價飆漲8成 民眾恐慌囤米

日本米價持續上漲。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕共同社報導，儘管米價居高不下，2024年日本家庭購買的白米數量仍比去年同期增長 6.3%，主要是對主食短缺的擔憂造成消費者囤米。目前日本米價維持高檔，2月份米價較去年同期暴漲80%。

報導指出，2024 年 8 月白米銷量激增 29%，原因是民眾對供應緊張的擔憂加劇，部分原因則是政府發布有關可能發生大地震的警告，導致超市的白米被搶購一空。

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根據日本總務省數據發布的最新統計，去年每個家庭購買白米的數量達到60.2公斤，比2023年增加3.55公斤，比去年同期增長 6.3%。

分析師表示，由於日本家庭很難找到替代主食，民眾對白米短缺的擔憂及對米價長期上漲的預期，造成消費者囤積白米。

目前日本米價依舊處於高檔，日本農業部發布最新經濟指標顯示，2 月份米價較 2024 年同期上漲 80.9%，為 1971 年有統計以來新高。為防止米價持續暴漲，日本政府在2月釋出21萬噸的白米，希望穩定米價。

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