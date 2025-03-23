當前股市最大的問題 美媒點出還沒反映在股價

專家認為，美國經濟衰退還沒有被反映在股票價格中。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒雅虎財經新聞週日報導指出，目前美股市場面臨的最大問題不是輝達股票何時會再次開始上漲，而是上半年美國經濟成長是否只是短暫放緩、或觸底反彈？這將是市場面對華府重大政策不確定性下經濟復甦的難題。

隨著企業和消費者收緊支出、關稅滲透和川普減稅延長成為未知數，剛萌芽的經濟成長放緩是否會跌入衰退情況？專家認為，經濟衰退還沒有被反映在股票價格中。

請繼續往下閱讀...

一家飲料公司執行長本週在電話訪談中表示，川普的關稅戰迫使他們重新考慮2025年和2026年的支出計畫。

聯邦快遞 （ FDX ） 首席執行長拉吉·蘇布拉馬尼亞姆 （Raj Subramaniam） 在周四晚間的財報電話會議上表示：當前的環境給需求增加不確定性，我們將繼續與客戶密切合作。

摩根大通策略師布魯赫卡斯曼（Bruch Kasman）本周大肆宣傳，預測今年經濟衰退的機率為40%，這是華爾街繼BCA Research資深預測員Peter Berezin 之後第二高的衰退機率，他的預測值為75%。

不穩定的經濟狀況也持續在經濟數據中顯現。根據最新的零售銷售報告，上個月美國零售商的支出遠低於預期。除此之外，消費者信心數據和聯準會各項活動調查均表現疲軟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法