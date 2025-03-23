AI取代人力提早到！英國將裁減1萬名公務員

英國財政大臣里夫斯表示，英國將削減1萬個公務員職位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國財政大臣瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）表示，英國政府已公佈計劃裁減1萬名公務員，以實現將政府營運成本削減15%的目標。此項宣布在週三即將發表的關鍵公共財政聲明之前發出。

里夫斯表示，工黨政府將堅持其計劃，在本屆議會的每一年增加實際支出，但會優先考慮資金的分配，各部門有望透過更好地利用人工智慧等技術來提高效率。

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工黨政府計劃在其任期內每年保持實質支出增長的策略。然而，政府將更加注重資金的有效分配。各部門預計將通過更有效地利用技術（包括人工智慧）來實現成本節約。

里夫斯在週日接受Sky News採訪時表示對這一裁減計劃充滿信心。她表示：「我有信心我們可以減少1萬名公務員。」

當被問及可以使用科技來幫助減少公務員規模（去年人數超過54萬人）的例子時，里夫斯列舉了簡報職位，並表示英國稅務辦公室已經在使用人工智慧來減少詐欺行為。她在接受英國廣播公司採訪時也證實報紙的報導，稱工黨將要求公務員將行政預算削減15%，這意味著到2030年將削減20億英鎊。







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