翻臉？俄扣留華為等中企產品價值數億 中歐班列貨運量雪崩、運價腰斬

俄羅斯嚴查中歐班列，上千個中國貨櫃被扣，許多貨主不願出貨，中歐班列貨運量及運價齊跌。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年10月起俄羅斯嚴查中歐班列，上千個中國貨櫃被扣留，價值超過上億人民幣，很多中國企業虧到懷疑人生。傳出華為、大疆等中國科技公司的貨物也遭到扣押，許多貨主嚇趴不願出貨，造成今年2月中歐班列貨運量雪崩43.4%，運費跌掉一半。

自從2024年10月下旬以來，中歐班列發往歐洲的貨櫃陸續被俄羅斯扣留，發往歐洲的部分貨物至今滯留在俄羅斯。

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受查扣影響的貨櫃至少有1000多個，傳出價值上億人民幣（台幣4.5億以上），很多中國企業虧到懷疑人生。鄭州一家汽車零組件廠商價值8000多萬人民幣（約台幣3.6億）的變速箱被扣，差點造成歐洲客戶停產，德國客戶氣炸。

深圳的無人機配件廠價值5000萬人民幣（約台幣2.25億）的陀螺儀也被扣，資金鏈差點斷裂。還有耶誕棉衣不只沒趕上耶誕節，貨還被扣著，中企苦嘆都成春裝了。

不僅如此，華為、大疆等中國科技公司的產品也遭到同樣的待遇，大量產品被扣押，還有人因為貨物遲遲未送到買家手中，支付高額違約金及港口費。

由於風險大增，部分貨主不敢走中歐班列。根據財新最新報導，中歐班列經歷數年的高成長後，今年呈現大幅下滑，2025年前2個月，中歐班列共開行去程、回程班列2658列，年減9.2%，累計發送貨品28.08萬標準箱，年減11.3%。

其中，中歐班列去程開行量嚴重下滑，今年前2個月，中歐班列去程開行1177列，年減26.1%；發送貨品12.85萬標準箱，年減26.1%。同期，中歐班列回程開1481列，年增10.9%；送貨15.23萬個標準箱，年增6.7%。

跌幅主要集中在2月，單月中歐班列開行去程422列，年減43.3%，發送貨物4.83萬個標準箱，年減43.4%，運價也跌掉一半。

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