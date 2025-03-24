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直系卑親屬拋棄繼承 遺產稅扣除額這樣算

2025/03/24 07:30

高雄國稅局表示，子女全部拋棄繼承由孫子女繼承，遺產稅扣除額以拋棄繼承前數額為限。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，子女全部拋棄繼承由孫子女繼承，遺產稅扣除額以拋棄繼承前數額為限。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕長輩去世，子女拋棄繼承，由未成年孫子女繼承，遺產稅扣除額如何計算？財政部高雄國稅局說明，親等近者全部拋棄繼承，由次親等卑親屬繼承，遺產稅扣除額仍以拋棄繼承前可以扣除的數額為限；且若身心障礙者或嚴重病人拋棄繼承，不能列報身心障礙扣除額693萬元。換言之，子女拋棄繼承改由孫子女繼承，遺產稅不會減少，甚至可能加重。

高雄國稅局表示，根據「遺贈與法」第17條規定，繼承人為直系血親卑親屬者，每人可從遺產總額中扣除56萬元，未成年人還可以按其年齡距屆滿成年的年數每年加扣56萬元，即未成年人扣除額更高；不過，親等近者全部拋棄繼承由次親等卑親屬繼承，扣除金額仍以拋棄繼承前原來可以扣除的數額為限。

另，被繼承人遺有配偶、直系血親卑親屬及父母者，若有身心障礙者權益保障法規定的重度以上身心障礙者，或精神衛生法規定的嚴重病人，每人可再加扣693萬元，但若身心障礙者或嚴重病人拋棄繼承，則不能列報該特別扣除額。民眾想要拋棄繼承而由其未成年子女繼承，必須注意遺產稅扣除額規定，莫計算錯誤影響權益。

舉例說明，甲君於2025年1月2日死亡時，遺留2位成年兒子乙君及丙君，乙君為重度身心障礙者，另乙君及丙君各有1子A君（成年）及B君（15歲），若乙君及丙君繼承，可扣除直系血親卑親屬扣除額112萬元（56萬×2人），又乙君為重度身心障礙者，可再加扣身心障礙扣除額693萬元，總計扣除額為805萬元。

不過，若丙君拋棄繼承，其應繼分將全部歸屬繼承人乙君，因此僅可列報乙君的直系血親卑親屬扣除額56萬元，並加計身心障礙扣除額693萬元，總計扣除額為749萬元。如果乙君及丙君皆拋棄繼承，則由次親等孫子A君及B君（未成年）繼承，直系血親卑親屬扣除額仍以原繼承人乙君及丙君可扣除金額112萬元為限，且因乙君已拋棄繼承，其身心障礙扣除額也無法扣除，因此總扣除額僅112萬元。

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