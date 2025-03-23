股市若續跌怎麼辦？「這族群」恐成海嘯第1排

外媒指出，股市若持續回檔，恐打亂嬰兒潮世代的退休計畫。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》指出，嬰兒潮世代（1946年至1964年出生）想要一個舒適的退休生活美夢，正面臨危險，因為低迷的股市有可能破壞他們的計畫。如果股市持續回檔，許多人恐被迫重新找工作，甚至跑去超市打工賺生活費。

報導指出，由於擔心川普政府的政策可能導致經濟陷入衰退，標普 500 指數在 2 月 19 日至 3 月 13 日期間下跌10%，創下7個月來的最低水準，今年以來跌幅為3.42%。這次回檔擠壓美國老年人的投資組合，導致其儲蓄縮水，開始擔憂能否實現夢想的退休生活。

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報導稱，大多數嬰兒潮世代年齡介於 60 多歲和 70 多歲之間，準備退出勞動市場或已經提前退休。羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）表示，嬰兒潮世代擁有價值近 20 兆美元的股票，幾乎是美國股市的一半，卻沒有採取停利、多元化或再平衡的做法，讓他們面臨市場低迷的風險，而且挽回損失的時間有限。

羅森伯格說，如果嬰兒潮世代的投資組合，在提取資金以支付生活費用時不斷下降，那麼即使市場反彈，也無法完全恢復，這種情況就是「報酬順序風險」（sequence of return risk，指在退休之際碰上股市低迷，被迫在價格不好時，將東西賣掉）。

他示警，如果股市持續回檔，許多人將被迫重新進入勞動力市場，甚至跑去沃爾瑪打工，敦促嬰兒潮一代不要將頭埋在沙子裡，也要理解牛市不會永遠持續下去。他建議，現在緩衝的方法是開始降低投資組合風險，轉向現金、債券和黃金。

Gold IRA Custodians 創辦人施密特（Tim Schmidt）也認為，如果這些投資組合損失繼續下去，可能會面臨退休危機，數百萬人可能被迫將退休時間推遲3到五5年，對個人來說，後果可能是毀滅性的，包括耗盡儲蓄、增加債務和心理負擔。

報導總結，嬰兒潮一代乘著牛市發家致富，但股票市場並不關心他們的退休計劃。如果他們不保護好自己的積蓄，就有可能把自己的晚年花在打包雜貨上，而不是在海灘享受退休生活。

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