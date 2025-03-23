晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

股市若續跌怎麼辦？「這族群」恐成海嘯第1排

2025/03/23 19:55

外媒指出，股市若持續回檔，恐打亂嬰兒潮世代的退休計畫。示意圖。（法新社）外媒指出，股市若持續回檔，恐打亂嬰兒潮世代的退休計畫。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》指出，嬰兒潮世代（1946年至1964年出生）想要一個舒適的退休生活美夢，正面臨危險，因為低迷的股市有可能破壞他們的計畫。如果股市持續回檔，許多人恐被迫重新找工作，甚至跑去超市打工賺生活費。

報導指出，由於擔心川普政府的政策可能導致經濟陷入衰退，標普 500 指數在 2 月 19 日至 3 月 13 日期間下跌10%，創下7個月來的最低水準，今年以來跌幅為3.42%。這次回檔擠壓美國老年人的投資組合，導致其儲蓄縮水，開始擔憂能否實現夢想的退休生活。

報導稱，大多數嬰兒潮世代年齡介於 60 多歲和 70 多歲之間，準備退出勞動市場或已經提前退休。羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）表示，嬰兒潮世代擁有價值近 20 兆美元的股票，幾乎是美國股市的一半，卻沒有採取停利、多元化或再平衡的做法，讓他們面臨市場低迷的風險，而且挽回損失的時間有限。

羅森伯格說，如果嬰兒潮世代的投資組合，在提取資金以支付生活費用時不斷下降，那麼即使市場反彈，也無法完全恢復，這種情況就是「報酬順序風險」（sequence of return risk，指在退休之際碰上股市低迷，被迫在價格不好時，將東西賣掉）。

他示警，如果股市持續回檔，許多人將被迫重新進入勞動力市場，甚至跑去沃爾瑪打工，敦促嬰兒潮一代不要將頭埋在沙子裡，也要理解牛市不會永遠持續下去。他建議，現在緩衝的方法是開始降低投資組合風險，轉向現金、債券和黃金。

Gold IRA Custodians 創辦人施密特（Tim Schmidt）也認為，如果這些投資組合損失繼續下去，可能會面臨退休危機，數百萬人可能被迫將退休時間推遲3到五5年，對個人來說，後果可能是毀滅性的，包括耗盡儲蓄、增加債務和心理負擔。

報導總結，嬰兒潮一代乘著牛市發家致富，但股票市場並不關心他們的退休計劃。如果他們不保護好自己的積蓄，就有可能把自己的晚年花在打包雜貨上，而不是在海灘享受退休生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財