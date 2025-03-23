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傳台積寶山2奈米將量產iPhone 18 Pro 季辛格急問「這件事」

2025/03/23 18:58

郭明錤重申，蘋果（Apple）2026年下半年新款iPhone（iPhone 18）處理器將使用台積電2奈米製程。（歐新社）郭明錤重申，蘋果（Apple）2026年下半年新款iPhone（iPhone 18）處理器將使用台積電2奈米製程。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤19日在社交平台X發文，重申蘋果（Apple）2026年下半年新款iPhone（iPhone 18）處理器將使用台積電2奈米製程。網友Meng更在23日爆料，寶山廠小量風險試產2奈米製程約3500片，4月小量生產，6個月後大規模量產iPhone Pro（iPhone 18 Pro）。

郭明錤3月19日深夜在X平台發文重申，蘋果iPhone 18處理器將使用台積電2奈米製程，並表示台積電的2奈米研發試產良率在3個多月前就達到60至70%以上，現在則是已經遠在這之上。

網友Meng則在23日於X平台指出，台積電寶山廠2024年4月進行設備安裝工程，2025年1月風險試產2奈米製程約3500片，預計2026年4月小規模量產，6個月後大規模量產iPhone Pro（指iPhone 18 Pro）。

Meng發文後，英特爾前執行長季辛格似乎相當關心台積電2奈米進度，隨即發文詢問Meng，是否「來自你的個人消息來源？」

去年底，半導體供應鏈傳出，台積電2奈米試產良率超過6成，比預期為佳，2025將如期量產，屆時將是全球最先進的製程技術。半導體行業獨立分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）在社群平台轉發這項消息，釣出才剛離職的英特爾執行長季辛格親自回應。

當時季辛格說，使用百分比作為評估半導體健康（semiconductor health）指標的人，都是不了解晶片良率，一度引發正反兩派網友論戰，有網友直接問季辛格：「英特爾的良率是多少？」。

根據科技網站Wccftech今年2月底披露，英特爾的首批Panther Lake處理器樣品顯示，18A製程的良率落在20%至30%間，恐無法滿足2025年下半年量產的時間表。

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