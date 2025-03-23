韓媒：台美天然氣投資合作 韓國跟進壓力當頭

中油日前簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，可深化台美能源合作，強化天然氣供應穩定。（資料照，中油提供）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國中央日報週日報導，台灣將與美國阿拉斯加天然氣開發公司 （AGDC） 合作建造一條價值440億美元的輸油管道，此舉很可能使台灣在與美國的關稅談判中獲得籌碼，而川普政府可能進一步向韓國施加壓力，迫使效仿台灣。

台灣中油公司於20日在台北中油大樓簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。

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中油集團和AGDC週四簽署並尋求對這個價值440億美元的項目的潛在投資的意向書。這條長達1300公里的系統將從北坡輸送天然氣，並從2030年開始每年運輸多達2000萬噸液化天然氣。

作為代表團成員之一的阿拉斯加州州長邁克鄧利維 （Mike Dunleavy） 將於週一會見韓國貿易、工業和能源部長安德根 （Ahn Duk-geun），這是為期兩天的韓國訪問的一部分。

美國總統川普一直在向亞洲盟友韓國、日本和台灣積極推廣該項目，敦促這些國家擴大從美國的液化天然氣供應，以幫助減少貿易逆差。川普3月4日表示：「我的政府還在阿拉斯加建造一條巨型天然氣管道，這將是世界上最大的天然氣管道之一，日本、韓國和其他國家都希望成為我們的合作夥伴，每個國家都將投資數萬億美元。」

日本已經表達從阿拉斯加購買液化天然氣的興趣。2月7日華盛頓峰會後，川普宣布日本很快就會開始以創紀錄的數量進口美國清潔液化天然氣，並表示兩國正尋求建立合資企業來進口阿拉斯加石油和天然氣。

首爾一直在努力在與華盛頓的貿易談判中取得進展，尤其是在4月2日新的互惠關稅期限臨近的情況下。彭博報導，川普將宣布對各國實施廣泛的互惠關稅，但將採取更有針對性的措施，而非大規模的措施。一些國家可能會被排除在即將發布的公告之外，並且不會包括任何針對特定行業的措施。該關稅措施可能會立即生效。

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