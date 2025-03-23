中資來台投資增加 主因台商轉投資、反映台商撤資中國

台商西進熱度冷卻，同時撤資中國的跡象明朗，以轉投資方式撤出在中國的資金。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕西進榮景難再起，不僅台商西進熱度冷卻，去年西進投資額佔比整體對外投資已正式跌破一成大關，更觀察到台商撤資中國的跡象明朗，以轉投資方式撤出在中國的資金。

投審司官員指出，中資來台的投資規模向來不大，自98年6月30日開放中資來台投資以來，整體核准投資額累計是29億8944萬美元。因此只有單一案子投資額上升就能因低基期達成很高的年增率，例如今年1月年增3050％、去年全年年增901％。

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去年年增率增加的主因是該年11月核准中資投資人新加坡商鴻運科以新台幣90億元增加台灣分公司營業資金，而鴻運科的最上層主要股東是鴻海精密工業。

此外，今年1月中資投資額增加主要是因香港商鵬鼎以新台幣30億元增資鵬鼎科技，細看鵬鼎公司具有台商背景，是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，而臻鼎-KY公司的上層主要股東是鴻海精密工業股份有限公司，持股約3成。投審司對此說明該案投資路徑因有透過港商鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此仍須依中資規定許可。

另一方面，台商對中投資去年全年投資額為36.54億美元，從2023年（2002年以來的新低點）轉呈年增20.33%，然而貌似回彈但實則並非回溫，投審司對此說明，主因是鴻海、友達光電、等亞洲水泥台商因全球佈局而併購跨國企業，因而間接認列外國公司既有對中國的投資等，該類案件並無實際對中國投資。

對比去年全年對外投資額（不含中國）是449.32億美元，年增90.57%，主要大型投資案包括台積電、世界先進等投資案。

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