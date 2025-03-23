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輝達5大主力產品 向這些歷史人物致敬

2025/03/23 17:18

輝達5大主力產品 向這些歷史人物致敬大衛布萊克威爾（David Blackwell）是數學家和統計學家，對博弈論、資訊理論和機率論等主題做出了重大貢獻。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在為其AI晶片命名時借鑒歷史人物獲得靈感。外媒《商業內幕》整理出輝達主要知名產品，雖然它們的命名可能被計算能力或速度等其他特性所掩蓋，但產品的名字是對科學先驅的致敬。

以下是一些歷史人物及輝達主力產品，他們的開創性工作對輝達產生啟發：

1. 格蕾絲·霍珀（Grace Hopper）。輝達的Hopper晶片為ChatGPT時代的生成式AI革命提供了巨大動力，其售價約為40000美元，並迅速成為大型科技巨頭和AI新創公司的熱門商品。

霍珀是一位電腦科學家和數學家，她是參與第一台全電子數位計算機通用自動計算機 （UNIVAC I） 的研發人物之一。她在瓦薩學院（Vassar College）獲得數學學位並在那裡任教，並在美國耶魯大學獲得數學碩士和博士學位。1943年，她加入女子志願緊急服務隊，並最終晉升為海軍少將。

霍珀發明了第一個電腦編譯器，它將程式指令轉換成電腦可以讀取的程式碼，並致力於開發廣泛使用的電腦語言COBOL。據海軍稱，她還預測，有一天電腦會像今天一樣變得緊湊且廣泛使用，並使用bug這個詞來描述電腦故障。

1973年，霍珀被任命為英國電腦學會傑出研究員，成為第一位獲得該頭銜的女性。 2016年，她被追授總統自由勳章。霍珀於1992 年去世，享年85歲。

2. 大衛布萊克威爾（David Blackwell）。輝達的Blackwell晶片是迄今為止最先進的晶片。公司正在準備下一代Blackwell Ultra晶片。

布萊克威爾是數學家和統計學家，對博弈論、資訊理論和機率論等主題做出了重大貢獻。16歲起，他開始就讀伊利諾大學厄巴納香檳分校（Illinois Urbana-Champaign）。

他曾在霍華德大學和加州大學柏克萊分校任教，是第一位入選美國國家科學院的非裔美國人。他對該領域最顯著的貢獻之一是改進估計量的Rao-Blackwell定理。布萊克威爾於2010年去世，享年91歲。

3. 艾達·洛夫萊斯（Ada Lovelace）。輝達Lovelace GPU架構為其40系列顯示卡提供支持，這些顯示卡不如其資料中心晶片強大，但被遊戲玩家和進行裝置上AI開發的程式設計師所使用。

艾達·洛夫萊斯是著名詩人拜倫和安娜貝拉·米爾班克·拜倫的女兒，被廣泛認為是電腦程式設計之母。她最出名的作品是其同事查爾斯·巴貝奇（Charles Babbage）的分析機的翻譯和註釋。

一種早期的程式語言也以她的名字命名，並且十月的第二個星期二被指定為艾達·洛夫萊斯日，以紀念在STEM領域從事研究的女性。她於1852年去世，享年36歲。

輝達5大主力產品 向這些歷史人物致敬薇拉·魯賓（Vera Rubin）是一位天文學家，因研究成果為暗物質的存在提供了令人信服的證據而聞名。（取自網路）

4. 薇拉·魯賓（Vera Rubin）。輝達即將推出的Rubin AI「超級晶片」平台預計將於2026年下半年首次亮相。

魯賓是一位天文學家，因其研究成果為暗物質的存在提供了令人信服的證據而聞名。她在瓦薩學院獲得天文學學士學位，並在康乃爾大學獲得碩士學位，並在喬治城大學獲得博士學位。她研究了許多星系及其旋轉速度。

她的工作獲得了包括國家科學獎章和皇家天文學會金獎在內的獎項。她於2016年去世，享年88歲。

5. 理查費曼（Richard Feynman）。輝達的Feynman架構是即將推出的GPU系列，目前尚未公佈詳細資訊。

費曼在麻省理工學院獲得了學士學位，並獲得博士學位。在普林斯頓大學。他創建了費曼圖，這種圖形表示有助於計算粒子相互作用的機率。

1941年，他被招募參與曼哈頓計畫（美國原子彈計畫），後來在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的秘密實驗室工作。費曼後來成為調查挑戰者號太空梭爆炸的委員會的成員。他因量子電動力學方面的工作於1965年獲得諾貝爾物理學獎。他於1988年去世，享年69歲。

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