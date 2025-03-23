中俄富豪急拋資產套現 李嘉誠賣港口、俄寡頭5折賤賣豪宅

俄羅斯富豪科根 （Valery Kogan）以幾乎5折價出售位於紐約曼哈頓中央公園附近的豪宅。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁、俄羅斯最大機場-多莫傑多沃機場共同所有人科根 （Valery Kogan） ，以 3389 萬美元（約台幣11.1億）出售位於紐約曼哈頓中央公園附近的豪宅，幾乎是原價的一半，這次出售正值科根與普廷就多莫傑多沃機場所有權發生爭執之際，普廷希望將機場收歸國有。

香港首富李嘉誠旗下長和集團近期出售數十個港口資產給美商，阻礙習近平一帶一路倡議。（彭博）

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業（簡稱長和）近期將包括巴拿馬運河兩大港口在內的43座港口業務，出售給以美商貝萊德為主的買家，這筆交易阻礙習近平一帶一路倡議，遭到北京多日砲轟。不過，外界認為，北京恐難擋下此交易，預計長和可套限190億美元（約台幣6270億）。

請繼續往下閱讀...

除了李嘉誠家族甩賣資產外，香港房地產投資公司-紀惠集團（Gale Well Group）也宣布將出售價值約 30 億港元（約台幣128億）的房產。若加計之前掛牌出售的房地產，總計金額高達台幣319億。

不僅香港富豪加速賣資產套現，俄羅斯富豪也一樣。根據《莫斯科時報》及《紐約郵報》最新報導，俄羅斯最大機場-多莫傑多沃機場共同所有人科根 （Valery Kogan） ，以 3389 萬美元出售位於紐約曼哈頓中央公園附近的豪宅，這個價格幾乎是原價的一半。

報導指出，科根的豪宅最初以 6500 萬美元（約台幣21.4億）掛牌出售，是 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後科根大規模賤賣資產的一部分。去年，這位商人還以 1040 萬美元（約台幣3.4億）拋售位於美國格林威治占地7英畝莊園。

他在廣場飯店（Plaza Hotel）的豪華住所也掛牌出售，自今年2月以來，該豪宅要價已從最初的 5000 萬美元降至 2300 萬美元。

此外，科根夫婦也在以色列拋售房地產。去年以 3300 萬美元（約台幣10.9億）賣掉特拉維夫豪宅，原先預定以2倍價賣出，未能如願。目前最大的待售房產也是位於以色列的豪宅，最初喊價 2.59 億美元（約台幣85億），現在以低於8900萬美元（約台幣29.4億）的價格出售。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法