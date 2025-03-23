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2025開局動盪 半導體業停工、裁員一連串就業岌岌可危

2025/03/23 16:19

2025年第一季，電子和半導體產業動盪不安，裁員浪潮、投資停滯、貿易政策轉變重塑產業格局。（示意圖，路透）2025年第一季，電子和半導體產業動盪不安，裁員浪潮、投資停滯、貿易政策轉變重塑產業格局。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年第1季電子和半導體產業動盪不安，裁員浪潮、投資停滯、貿易政策轉變重塑產業格局。今年年初人們還持有謹慎樂觀態度，但樂觀情緒很快就消退了。

到2024年底，半導體產業已經面臨挑戰，英特爾和博世都宣布大規模裁員。現在，距離2025年僅過去幾個月，裁員速度加快，政策變化持續影響企業策略。

美國微晶片科技公司近期宣布大幅裁員，作為重組計畫的一部分，將裁減2000個工作崗位，並加速關閉位於美國亞利桑那州坦佩的工廠。此次裁員也影響俄勒岡州、科羅拉多州的業務，甚至是菲律賓的後端製造基地。

大約在同一時間，惠普企業宣布計劃裁員2500人，指出關稅相關的市場混亂加劇了經濟壓力。

同時，安森美半導體已開始進行重組，導致2400人失業，因為該公司希望提高財務效率，使公司的支出與市場狀況保持一致。

大陸集團（Continental AG）計劃裁減3000個研發職位，以增強在充滿挑戰的汽車市場的競爭力並優化公司的全球研發網絡。

據報導，意法半導體正在考慮大幅裁員，這可能會影響多達6%的員工。該計劃主要針對自願離職和提前退休的員工，預計將影響其義大利和法國業務的2000至3000個職位。

荷蘭半導體公司恩智浦（NXP）表示，由於市場壓力不斷增大，該公司可能在全球裁員1800人。不過，恩智浦澄清稱，裁員決定與對潛在貿易戰的擔憂並無直接關係，而是與更廣泛的市場狀況有關。

這些只是接連發生的大規模裁員行動的一部分，標誌著整個產業的員工將面臨一段極度不確定的時期。在半導體產業面臨需求變化、供應鏈挑戰和經濟不確定性之際，裁員和削減成本的措施應運而生。

除了裁員之外，半導體產業還面臨重大工程延誤的問題。英特爾已推遲在俄亥俄州斥資280億美元的雄心勃勃的製造擴張計劃，時間表目前延伸至2030年以後。該計畫最初被設想為美國半導體復興的基石，但現在卻面臨著巨大的不確定性。在此之前，整個產業都面臨更廣泛的困境，多個晶圓廠專案正面臨延誤、暫停或徹底取消的困擾。

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