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憂技術被馬斯克看光 北京未批准比亞迪赴墨西哥設廠

2025/03/23 16:30

北京擔心中國電動車巨頭比亞迪關鍵技術跨境外洩，讓美國競爭對手特斯拉得利，決定延後批准比亞迪的墨西哥建廠計畫。（法新社）北京擔心中國電動車巨頭比亞迪關鍵技術跨境外洩，讓美國競爭對手特斯拉得利，決定延後批准比亞迪的墨西哥建廠計畫。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒披露，北京擔心中國電動車巨頭比亞迪（BYD）關鍵技術跨境外洩，讓美國競爭對手特斯拉得利，決定延後批准比亞迪的墨西哥建廠計畫，希望比亞迪改到一帶一路參與國設廠。

《金融時報》報導，比亞迪2023年宣布將在墨西哥設廠，年產量為15萬輛，並宣稱可為墨西哥創造1萬個就業機會，同時也計畫在巴西、匈牙利和印尼等地生產汽車。

不過，知情人士透露，中國車商若要在海外生產，必須獲中國商務部批准，中國商務部至今仍尚未批准。知情人士稱，中國商務部等部門擔心墨西哥將可不受限取得比亞迪技術，甚至允許美國竊取，北京將優先考慮比亞迪改至中國「一帶一路」參與國投資。

報導指出，川普團隊指責墨西哥是中國商品透過美墨加協定（USMCA）免稅進入美國的「後門」，墨西哥政府否認，仍對美國的壓力作出回應，對中國紡織品徵收關稅，並對原產於中國的鋼鐵和鋁產品發起反傾銷調查。

知情人士直言，墨西哥新政府對中國企業採取敵對態度，這使得比亞迪的處境更加艱難。

榮鼎集團分析師賽巴斯汀（Gregor Sebastian）表示，墨西哥政府雖希望獲中國投資，但與美國的貿易關係更重要，而且比亞迪加速在墨西哥設廠「沒有商業意義」，且缺乏強大汽車供應鏈恐得從中國進口大量零件，恐面臨更高關稅。

有關美國關稅和墨西哥對中國的強硬立場是否阻礙設廠？比亞迪執行副總裁李柯（Stella Li）回應，「尚未決定在墨西哥設廠」。

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