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十萬青年十萬肝？外媒揭密台積電工程師的1天

2025/03/23 15:42

外媒認，台積電對台灣的經濟、科技、國際地位均有重要影響力。（彭博）外媒認，台積電對台灣的經濟、科技、國際地位均有重要影響力。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人好奇台積電工程師的1天是怎麼度過的？外媒《SEMI VISION》就台積電工程師的生活型態撰寫專文，台灣工程師1天日程通常從清晨開始，6點多起床一直到晚上8點，若有緊急狀況，可能需要工作到深夜甚至更晚。報導還提及，工程師犧牲健康換取工作表現，被網友調侃「十萬青年十萬肝」。

《SEMI VISION》文章提及，台積電在台灣被譽為「護國神山」，對台灣的經濟和國家安全具有重要貢獻。台積電在晶片製程技術快速進步，很大程度得益於工程師工作勤奮，台積電全力投入研發，不斷向前推進，頂住來自英特爾和三星的壓力。

文章稱，台積電曾成立一個24小時研發工作小組，稱為「夜鷹計畫」，以加速製程開發。正是這種不懈的努力，台積電才有今天的成就。

作為全球半導體產業的核心，台積電不僅帶動台灣經濟成長，也提升台灣的國際科技形象，隨著台積電向海外擴張，台積電對台灣的經濟、科技、國際地位均有重要影響力。

文章指出，由於晶圓廠全年無休，工程師經常需要24小時待命，對工作與生活平衡產生挑戰。但透過資深工程師的經驗傳授，新員工可以快速適應並掌握關鍵，此指導制度有助於維持製程穩定性和高產量。

文章認為，台灣晶圓廠工程師的生活雖充滿挑戰，也擁有廣闊的職涯成長機會。在高壓、嚴謹的環境下，他們透過團隊合作和持續學習，推動半導體產業不斷進步。台積電的企業文化融合了亞洲傳統價值觀與現代企業管理實踐，並隨著全球擴張而不斷調整，以適應不同地區的文化特徵。

外媒曝光台積電在台工程師的每日行程。（圖取自SEMI VISION）外媒曝光台積電在台工程師的每日行程。（圖取自SEMI VISION）

文章也曝光台積電工程師的1天，通常從清晨就開始，6點多起床一直到晚上8點，若有緊急狀況，可能需要工作到深夜甚至更晚，被網友調侃「十萬青年十萬肝」。文章稱，這句話不僅凸顯台積電的員工數量龐大，也顯示台積電工程師在高強度工作環境之下，展現敬業與努力。

然而，台積電近年持續在海外擴廠，足跡遍及美國、日本及德國，文章直言，台積電能否將企業文化轉移到海外工廠是一項挑戰。

此外，《SEMI VISION》還提到台積電之歌-台積心靈捕手，稱這首歌讓台積電員工認同公司及其價值觀，台積電也希望尋求擁有相同願景和價值觀的員工。

由於台積電配發的公務手機鈴聲固定是「台積心靈捕手」，此前有網友分享，只要聽到手機響起台積電之歌《台積心靈捕手》的鈴聲，就知道可能有大事發生，以至於有網友直言，深夜聽到這個旋律會出現創傷後壓力症候群。

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