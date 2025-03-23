黃金飆破每盎司3000美元 法人看後市易漲難跌

資金避險湧入黃金，再度飆破每盎司3000美元，法人看易漲難跌。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕金價上回飆破每盎司3000美元回跌，在川普關稅戰壟罩下，避險資金再度湧入黃金每盎司飆破3000美元，再創新高價!法人認為，避險需求引領黃金續創新高，此外，各國央行對黃金需求也持續上揚，金價後市易漲難跌。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊表示，川普發動的關稅戰仍是檯面焦點，4月2日將啟動的對等關稅尚無確切內容，且以色列在暫停2個月後再次空襲加薩走廊，避險需求引領金價續創新高；此外，中國將推出「提振消費專案行動方案」，以及聯準會FOMC會議調降經濟及調升通膨預期，也有助於提升黃金需求。

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觀察聯準會最新經濟預測調降2025-2027年經濟成長率，利率點陣圖顯示至2027年都將處於緩步降息階段，加上即起縮減量化緊縮幅度，顯示聯準會已經上緊發條關注關稅戰對經濟的殺傷力，經濟成長趨緩、降息與放鬆流動性這樣的背景明示黃金的長多格局。

不過，法人也停醒，近期金價累積漲幅已高且川普政策的反覆無常可能造成短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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