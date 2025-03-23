因應川普關稅 嬌生宣布加碼美國投資逾1.8兆元

美國製藥大廠「嬌生（Johnson & Johnson）」宣布加碼美國投資逾550億美元（約新台幣1.81兆元）。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為因應美國總統川普（Donald Trump）可能實施的藥品進口關稅政策，美國醫療巨頭「嬌生（Johnson & Johnson）」宣佈未來4年將在美國加碼投資25%，總金額超過550億美元（約新台幣1.81兆元）。

綜合媒體報導，美國總統川普上月18日宣布，計畫對進口藥品、汽車和半導體徵收25%關稅，並稱這個稅率還會再向上提高，相關決定最快會在4月2日宣布。

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為因應川普可能實施的藥品進口關稅，嬌生本月21日宣布，公司未來4年內將在美國投資超過550億美元，並將在美國新建4家工廠，其中1間位於北卡羅來納州威爾遜市（Wilson）的工廠，已在3月21日正式破土動工。

除了嬌生外，同業禮來公司（Eli Lilly）為因應川普關稅，近日也承諾在未來5年內向美國工廠投資270億美元（約新台幣8907.3億元）。

嬌生21日股價收在163.63美元，漲幅0.37%；禮來股價收在837.57美元，跌幅0.59%。

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