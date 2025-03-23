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郭明錤重申：蘋果iPhone 18將採台積電2奈米製程

2025/03/23 10:07

天風國際證券分析師郭明錤重申，iPhone 18處理器將使用台積電2奈米技術。（示意圖，彭博）天風國際證券分析師郭明錤重申，iPhone 18處理器將使用台積電2奈米技術。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤週六（19日）在社交平台X發文，重申蘋果（Apple）2026年下半年新款iPhone（iPhone 18）處理器將使用台積電2奈米技術。

綜合媒體報導，郭明錤在去年9月曾發文預測，2025年iPhone 17的處理器將採用台積電3奈米製程，並預計2026年iPhone 18的處理器將採用台積電2奈米製程，但基於成本考量，可能不會所有新款iPhone 18機型都配備2奈米製造的處理器。

郭明錤本月19日深夜在X平台發文重申，蘋果iPhone 18處理器將使用台積電2奈米技術，並表示台積電的2奈米研發試產良率在3個多月前就達到60-70%以上，現在則是已經遠在這之上。

郭明錤上述發文一出，有網友質疑稱「蘋果是不是快不行了一直縮短更新新機的時間？」、「是真2奈米還是？」，還有網友表示，「你這半年前的神預測簡直穩如台積電2奈米晶片，我看iPhone 18用上這技術，蘋果得給你頒獎才行！」等。



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