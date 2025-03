馬斯克召開特斯拉全員大會 陸行之彙整7大觀察重點

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在過去2個月於華府任職期間,特斯拉股價大幅下跌,公司市值蒸發超過40%。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在過去2個月於華府任職期間,特斯拉股價大幅下跌,公司市值蒸發超過40%,引發外界關注。馬斯克近日召開特斯拉全體員工大會,對相關事件作出回應,並試圖安撫員工,鼓勵員工「抱緊特斯拉股票」。對此,知名半導體分析師陸行之彙整馬斯克在會議上與員工講的7個重點,包括預料特斯拉電動車銷售累積至2026年將超過1000萬輛、特斯拉自駕車5年內應該可獲全球法規「approval」(批准)等。

陸行之週六(23日)在社交平台X發文稱,「不太清楚這是什麼突然冒出來的員工大會活動,畫餅大王馬斯克跟員工講了一些值得分享的東東」,分別如下:

第一,特斯拉電動車累積銷售明年會超過1000萬輛;Model Y是去年「全球最暢銷汽車(the best selling car in the world)」,今年換新版應該也是。

第二,特斯拉自駕車在5年之內應該會有全球法規 approval。

第三, 特斯拉今年要做個5000個Optimus機器人給工廠用,材料/parts會準備個10000-12000,但首次製造問題肯定很多,所以先抓個5000;明年下半年可能會賣給一般消費者,但特斯拉員工可以優先購買。

第四,有員工問會不會做飛機?馬斯克說不排除,但現在有17個工作,實在沒時間,要做就要做超音速用電池驅動的長程電動飛機。

第五,考慮是不是要買15000噸壓鑄機,一次壓個5個零件,比較省時間來加速Cybercab的製造。

第六,V4 Supercharger可以提供500千瓦小時(KW)充電給一般特斯拉,給Semi truck用的已經是1200千瓦小時,比中國電動車大廠比亞迪(BYD)最近宣布的1000千瓦小時還高,但比亞迪的是給一般車用的。

第七,特斯拉全自動輔助駕駛(FSD)訓練數據中心目前用了超過5萬顆AI GPU,以後會加到10萬顆,自己設計/台積電做的的System on Wafer Dojo 1目前占5%的訓練,以後會拉高,也會有10x better的Dojo 2;目前車上FSD用AI 4硬體,以後會有 AI 5、6、7持續演進。

