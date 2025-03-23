馬斯克召開特斯拉全員大會 陸行之彙整7大觀察重點

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在過去2個月於華府任職期間，特斯拉股價大幅下跌，公司市值蒸發超過40%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在過去2個月於華府任職期間，特斯拉股價大幅下跌，公司市值蒸發超過40%，引發外界關注。馬斯克近日召開特斯拉全體員工大會，對相關事件作出回應，並試圖安撫員工，鼓勵員工「抱緊特斯拉股票」。對此，知名半導體分析師陸行之彙整馬斯克在會議上與員工講的7個重點，包括預料特斯拉電動車銷售累積至2026年將超過1000萬輛、特斯拉自駕車5年內應該可獲全球法規「approval」（批准）等。

陸行之週六（23日）在社交平台X發文稱，「不太清楚這是什麼突然冒出來的員工大會活動，畫餅大王馬斯克跟員工講了一些值得分享的東東」，分別如下：

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第一，特斯拉電動車累積銷售明年會超過1000萬輛；Model Y是去年「全球最暢銷汽車（the best selling car in the world）」，今年換新版應該也是。

第二，特斯拉自駕車在5年之內應該會有全球法規 approval。

第三， 特斯拉今年要做個5000個Optimus機器人給工廠用，材料/parts會準備個10000-12000，但首次製造問題肯定很多，所以先抓個5000；明年下半年可能會賣給一般消費者，但特斯拉員工可以優先購買。

第四，有員工問會不會做飛機？馬斯克說不排除，但現在有17個工作，實在沒時間，要做就要做超音速用電池驅動的長程電動飛機。

第五，考慮是不是要買15000噸壓鑄機，一次壓個5個零件，比較省時間來加速Cybercab的製造。

第六，V4 Supercharger可以提供500千瓦小時（KW）充電給一般特斯拉，給Semi truck用的已經是1200千瓦小時，比中國電動車大廠比亞迪（BYD）最近宣布的1000千瓦小時還高，但比亞迪的是給一般車用的。

第七，特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）訓練數據中心目前用了超過5萬顆AI GPU，以後會加到10萬顆，自己設計/台積電做的的System on Wafer Dojo 1目前占5%的訓練，以後會拉高，也會有10x better的Dojo 2；目前車上FSD用AI 4硬體，以後會有 AI 5、6、7持續演進。

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