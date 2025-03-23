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中國蔚來9年虧4687億還撐得住 紐約時報：北京提供巨額補貼

2025/03/23 06:32

蔚來汽車（Nio）9年來更累計虧損約新台幣4687.4億元，卻還能經營下去，主要因為中國政府提供巨額補貼。圖為蔚來汽車創辦人李斌。（彭博資料照）蔚來汽車（Nio）9年來更累計虧損約新台幣4687.4億元，卻還能經營下去，主要因為中國政府提供巨額補貼。圖為蔚來汽車創辦人李斌。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國新能源汽車行業競爭加劇，為了搶奪市佔率，紛紛推出降價等優惠措施，絕大多數車商面臨賣越多虧越大的窘境。蔚來汽車（Nio）日前公布財報顯示，該公司去年淨損人民幣224億元（下同，新台幣1019億元），相當於每賣1輛車就慘賠10萬元（新台幣45.5萬元），該公司9年來更累計虧損約1030億元（新台幣4687.4億元）。

蔚來汽車表示，去年營收達657億元（新台幣2990億元），年增18.2%；淨損224億元，年增8.1%；去年蔚來汽車交車22萬1970輛電動車，相當於每賣1輛車就慘賠10萬元。

在3月21日發布去年財報後，蔚來汽車當日在香港交易所和紐約交易所分別重挫8.8%和4.5%。

從2016年至今，蔚來汽車持續虧損，並多次推遲獲利時間點。從2016年至2024年，蔚來汽車分別淨損25.73億元、50.21億元、96.61億元、114.1億元、56.11億元、105.7億元、145.6億元、211.5億元、224億元，該公司9年合計虧損約1030億元。

美國《紐約時報》 2023年曾報導，蔚來汽車等中國新能源車商可以年年做「虧本生意」，主要是因為中國政府提供巨額補貼，支撐他們繼續營運。

除了蔚來汽車，多家中國新能源車商近日陸續發布去年財報。其中，小鵬汽車去年淨損57.9億元（新台幣263.5億元），零跑汽車去年淨損31.7億元（新台幣144.3億元），小米汽車去年淨損62億元（新台幣282.2億元）。

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