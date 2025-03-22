遵循5條致富規則 白手起家富翁經驗談

白手起家的百萬富翁塞西寫道：「大多數人都不知道他們應該存多少錢或投資多少錢。他們只是隨便選了一個數字，然後在接下來的45年裡感到內疚。」（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想要致富嗎？不一定要擁有世代相傳的財富，憑藉著勇氣、決心和適時的職業決策，一步步也可走向成功。CNBC報導，白手起家的百萬富翁、作家兼電視節目主持人拉米特·塞西 （Ramit Sethi） 最近寫道，富人之間也有一些共同的習慣。他指出富人生活的五條規則，以及如何利用這些規則來增加自己的財富。

一、 了解你的財務狀況

如果你知道自己一年能賺多少錢，那麼已經比許多人領先了一步。塞西最近在接受CNBC Make It採訪時表示：你必須了解你的數字。 「令人震驚的是，與我交談過的50％的夫婦不知道自己的家庭收入；90％的負債者不知道自己欠了多少錢。」

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他建議應該關注7個關鍵問題：

1. 我能賺多少錢？

2. 我有多少債務？

3. 我的收入中百分之多少被存起來了？

4. 我的收入中百分之多少被投資了？

5.我的收入中有多少是用於住房？

6.我想在哪些方面多花錢，哪些方面少花錢？

7.我的金錢信念是什麼？

二、建立財務決策體系

不要只依賴意志力來做出明智的金錢決策。不要製定預算並承諾嚴格執行，而是嘗試建立系統來自動管理資金。您的儲蓄、投資和帳單支付都可以自動化，因此甚至不必考慮今年是否有能力度假之類的事情。

可以透過設定薪資扣除或自動銀行轉帳到您的儲蓄或經紀帳戶來實現這一點。此外，可以為自己制定金錢規則，例如決定將每筆意外之財的一定比例用於投資，其餘部分用於娛樂。

塞西寫道：「富人不會把自己的財務成功押注於他們今天的動力。他們建立了嚴密的系統來自動處理他們的資金。」

三、 在需要之前製定計劃

富人與其他人的不同之處在於，他們對未來有規劃。他們不僅擁有充足的應急資金，而且對自己想要的生活也有清晰的認識。

塞西寫道：「大多數人都不知道他們應該存多少錢或投資多少錢。他們只是隨便選了一個數字，然後在接下來的45年裡感到內疚。」

想清楚你到底想要用你的錢做什麼，是在60歲時完全辭去工作，還是離開朝九晚五的工作開創自己的事業。「一旦你決定了，你就需要製定時間表和計劃。建立一個系統，這樣你就不會陷入困境。」

四、遵循 80/20原則

塞西寫道： 「富人奉行80/20原則：80%的成果來自20%的努力，在商業環境中，這可能意味著80%的利潤來自20%的客戶。」

但從個人角度來說，這意味著你不必擔心那些價值3美元的問題，例如你是否應該買拿鐵或在家煮咖啡，而是專注於價值3萬美元的問題，例如你是否可以協商加薪或大幅降低住房成本。

五、注重價值而非成本

當然，選擇最便宜的選項你可以為自己節省一些錢，但節省幾美元可能不值得購買劣質的產品或體驗。塞西寫道：「精於理財的富人不僅僅關心成本，他們還關心價值。」

舉一個例子，選擇花錢聘請私人教練，而不是試圖透過 YouTube 影片等免費資源自學。他寫道：「通過付錢給別人，我避免了無盡的挫敗感，並獲得更珍貴的東西：時間。」

塞西強調，這條規則應該適用於對你來說最重要的事。選擇在幾個關鍵領域進行投資，而不是在那些對你來說不太重要的事情上揮霍。「金錢的意義不在於囤積。金錢的意義在於用它解決問題和享受生活。」

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