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逆勢看空金價 晨星首席策略師：最終恐回落至1820美元

2025/03/22 21:27

晨星（Morningstar）首席美國市場策略師David Sekera表示，黃金價格最終可能回落至約1820美元。（示意圖，路透）晨星（Morningstar）首席美國市場策略師David Sekera表示，黃金價格最終可能回落至約1820美元。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管黃金價格屢創新高，各大投行紛紛上調看漲預期，但有一位分析師對貴金屬的長期走勢持相反觀點。晨星（Morningstar）首席美國市場策略師David Sekera表示，黃金價格最終可能回落至約1820美元，這一水平上次是出現在2023年10月。

Sekera在本週接受彭博電視採訪時表示，該預測基於晨星股票研究團隊對黃金長期供需情況的分析，同時考慮未來五年黃金的開採成本。他指出，目前推高金價的一些因素正在減弱，例如實際利率的影響。通常與金價上漲相關的通膨預計將在美國逐步緩解，並將在2025年底至2026年回落至美聯會的目標水平。

在供應方面，Sekera預計將有新的礦山投產，不過他表示，這些項目可能需要幾年時間才能上線並增加新的儲備。

Sekera還提到，在川普政府新設立的「政府效率部」（DOGE）推行的削減成本措施下，政府支出的減少可能會影響大宗商品價格。他強調，1820美元的目標價是未來四到五年的預期水平。

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