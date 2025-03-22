晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳遲遲未委託英特爾代工 專家曝台積電強大生態系太威

2025/03/22 20:40

分析師認為，在可預見的未來，黃仁勳將全心投入台積電，頻繁使用台積電亞利桑那州的晶圓代工廠，主要原因跟整個生態系統息息相關。（法新社）分析師認為，在可預見的未來，黃仁勳將全心投入台積電，頻繁使用台積電亞利桑那州的晶圓代工廠，主要原因跟整個生態系統息息相關。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳接受英媒訪問時，除否認要跟台積電攜手投資英特爾之外，也沒有承諾要委託英特爾代工，僅強調還在評估。對此，分析師直言，在可預見的未來，黃仁勳將全心投入台積電，頻繁使用台積電亞利桑那州的晶圓代工廠，因為這不只涉及電晶體，而是跟整個生態系統息息相關。

黃仁勳日前接受金融時報訪問時，否認輝達正在與台積電組團投資英特爾，對於是否使用英特爾晶圓代工服務，並未做出明確承諾。

黃仁勳說，「我們會定期評估英特爾的晶圓代工技術，目前這項評估工作還在持續中」，並稱輝達也在察看英特爾的晶片封裝服務，「我們會尋找成為他們客戶的合適機會」。

有關英特爾能否在先進製程具備競爭力，黃仁勳強調，「我相信英特爾有這個實力，英特爾的成功與發展很重要，但大家仍需要一段時間來說服彼此，建立一條新的供應鏈確實有其必要性」。

對此，Moor Insights & Strategy分析師穆爾黑德（Patrick Moorhead） 在社群平台X發表看法，他表示，黃仁勳每次都說會定期評估英特爾晶圓代工服務，這並非他要委由英特爾代工。

穆爾黑德認為，在可預見的未來，黃仁勳將全心投入台積電，頻繁使用台積電位於亞利桑那州的工廠，因為這不只涉及電晶體，而是跟整個生態系統有關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財