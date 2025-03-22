黃仁勳遲遲未委託英特爾代工 專家曝台積電強大生態系太威

分析師認為，在可預見的未來，黃仁勳將全心投入台積電，頻繁使用台積電亞利桑那州的晶圓代工廠，主要原因跟整個生態系統息息相關。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳接受英媒訪問時，除否認要跟台積電攜手投資英特爾之外，也沒有承諾要委託英特爾代工，僅強調還在評估。對此，分析師直言，在可預見的未來，黃仁勳將全心投入台積電，頻繁使用台積電亞利桑那州的晶圓代工廠，因為這不只涉及電晶體，而是跟整個生態系統息息相關。

黃仁勳日前接受金融時報訪問時，否認輝達正在與台積電組團投資英特爾，對於是否使用英特爾晶圓代工服務，並未做出明確承諾。

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黃仁勳說，「我們會定期評估英特爾的晶圓代工技術，目前這項評估工作還在持續中」，並稱輝達也在察看英特爾的晶片封裝服務，「我們會尋找成為他們客戶的合適機會」。

有關英特爾能否在先進製程具備競爭力，黃仁勳強調，「我相信英特爾有這個實力，英特爾的成功與發展很重要，但大家仍需要一段時間來說服彼此，建立一條新的供應鏈確實有其必要性」。

對此，Moor Insights & Strategy分析師穆爾黑德（Patrick Moorhead） 在社群平台X發表看法，他表示，黃仁勳每次都說會定期評估英特爾晶圓代工服務，這並非他要委由英特爾代工。

穆爾黑德認為，在可預見的未來，黃仁勳將全心投入台積電，頻繁使用台積電位於亞利桑那州的工廠，因為這不只涉及電晶體，而是跟整個生態系統有關。

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