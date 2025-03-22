通貨緊縮爆雷 300萬家中國餐館倒閉

中國一位二手廚房設備銷售商稱，「對於普通人來說，開餐廳幾乎注定會失敗」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國2月消費者通膨率出現2024年1月以來最快的下降速度，引發人們對通貨緊縮螺旋的擔憂。2024年，全國關閉的餐飲企業數量達到歷史新高，接近300萬家。

根據企業工商資訊查詢平台「企查查」（Qichacha）的數據顯示，全國關閉的餐飲企業數量接近300萬家。業者稱，「在北京、上海、廣州、深圳等一線城市，餐廳每月的關門率都超過10%，有時甚至超過15%。」

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分析家稱，中國餐館的平均壽命僅500天左右，北京的餐廳壽命最短僅一年。

食品業分析師朱丹蓬（音譯）表示：「中檔企業更容易破產……因為它們的成本效益不高」。一位38歲的二手廚房設備銷售商也稱，「對於普通人來說，開餐廳幾乎注定會失敗」。

除了關店潮外，也引發一場價格戰，食品供應商提供的咖啡價格為9.9元人民幣，四人套餐價格為99元。2024年，許多餐廳倒閉，中國食品和飲料行業的收入成長將從2023年的20.4%放緩至微不足道的5.3%。倖存者不得不大幅削減利潤率以維持經營。

業者將價格戰追溯到2023年，當時中國解除了疫情限制，在房地產、教育、金融和科技等行業大規模裁員之後，大批新人湧入餐飲業。惡性競爭循環最終會讓消費者付出代價。

業者指出，一旦餐廳無法再虧錢，他們就會想方設法賺錢，而他們只能透過降低食材的品質來做到這一點。

在北京奧林匹克公園附近一個荒廢的商場裡，一家麵包店連鎖店的經理將開業14個月後的倒閉歸咎於每月5萬元人民幣的高昂租金和低客流量。他表示，「人們就是沒錢，或者即使有錢，他們也不願意像以前那樣花錢，因為錢太難賺了。」

在中共本月召開的重要立法會議上，中國官員承諾加強打擊「內捲化」或過度競爭，但餐飲業是問題最明顯的領域之一。

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