金價飆漲苦主！「這國」淪最慘黃金空頭 欠下4560億黃金債

印度人非常喜愛黃金。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度人愛黃金出了名，印度政府靈機一動在2015年推出「紙黃金」，這是政府背書的黃金債券，年利率2.75%，到期後，政府以市價用盧比贖回。印度政府以67批債券出售147噸黃金，還剩132噸待贖回。以現價算，相當於1.2兆盧比（約台幣4560億）的負債，慘淪最慘黃金空頭。

《彭博》報導，早在 2015 年，印度財政部提出一個自認聰明的主意，發行政府背書的黃金債券，降低借款成本，這個黃金債券年利率2.75%（後來降到2.5%），投資按黃金克數計算。到期後，政府以市價用盧比贖回。

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根據印度政府的如意算盤，假設2015年11月，有人花2500盧比（約台幣950元）買了1克黃金債券。即使8年後金價漲50%，政府贖回價漲到3750盧比（約台幣1425元），成本仍低於一般國債近8%的利息。官員們設想的結果是：老百姓搶購黃金債券，實體黃金需求下降，減輕外匯存底壓力。

結果人算不如天算，現實是隨著金價暴漲，印度政府虧到爆。國際金價從2019年底的每盎司1500美元，如今已飆升至3000美元以上。第一批債券到期時，贖回價是發行價的2倍多，政府借錢成本激增。

不僅如此，印度人依舊照買黃金。過去10年，印度每年平均進口黃金370億美元（約台幣1.22兆），比計畫前的300億美元還高（約台幣9900億）。2022年，政府只好將黃金進口稅提高到15%，卻造成國內金價大漲，贖回債券時賠得更多。去年印度政府驚慌失措，被迫將黃金進口關稅降到6%，未料川普勝選後，金價繼續走揚。

其中，2017年3月發行的1克黃金債券，本週以8600盧比贖回（約台幣3268元），是發行價的三倍，被印度《經濟時報》（Economic Times）調侃，「投資者中了頭獎」。

目前印度政府以67批債券出售147噸黃金，還剩132噸待贖回。以現價算，相當於1.2兆盧比的負債，最後一批黃金債券2032年2月到期，若金價再漲，債務負擔不知有多大。

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